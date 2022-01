Trade Republic: invita amici e ottieni fino a 200 euro di bonus

Il classico passa parola basato sull'“invita un amico" colpisce anche il mondo dei servizi dedicati agli investimenti. Facciamo riferimento in particolare alla nuova proposta messa in atto da Trade Republic, la quale mette in palio bonus fino a 200 euro. In questo articolo riassuntivo andremo ad illustrare nel dettaglio in che modo poter invitare altri utenti e come fare in modo di ottenere il bonus promesso dalla piattaforma per ogni singola persona che completerà tutti i passaggi necessari.

Come ottenere fino a 200 euro di bonus investimenti con Trade Republic

Come sicuramente immaginerete, Trade Republic è un servizio online dedicato all'acquisto e alla vendita di azioni (e recentemente anche di criptovalute), accessibile anche da smartphone e tablet tramite l'applicazione gratuita. Proprio quest'ultima, conterrà anche il codice invito necessario per avvicinare amici e familiari al mondo degli investimenti.

Condividendo il link personale infatti, si otterrà un bonus per ogni nuovo cliente, mentre quest'ultimo parteciperà automaticamente alla promozione dedicata alle azioni gratuite, ottenendo automaticamente un'azione gratuita sulla quale investire senza spendere un centesimo.

Per inviare il codice invito basterà semplicemente accedere alle impostazioni dell'applicazione di Trade Republic, continuare con l'opzione “Invita un amico” e condividere il link tramite qualsiasi piattaforma di messaggistica, tra cui anche SMS o WhatsApp. Inoltre, lo stesso codice sarà disponibile anche all'interno della panoramica del proprio portafogli digitale.

L'utente invitato non dovrà far altro che cliccare sul link ricevuto e attendere che si apra in automatico lo store del proprio dispositivo mobile (App Store nel caso di iPhone, Google Play Store in caso di dispositivo Android). Ora gli basterà scaricare l'applicazione e creare un account subito dopo averla avviata. Ovviamente è importante che tutto il processo parta dal link condiviso, altrimenti nessuno dei due utenti otterrà i bonus e le promozioni dedicate.

Per concludere la procedura, l'utente invitato dovrà necessariamente eseguire una prima operazione, come l'acquisto di un'azione o l'esecuzione di un piano di risparmio. Quando ciò accadrà, la persona che inviterà riceverà una notifica sullo smartphone, la quale informerà del completamente di tutto il processo di registrazione. L'utente invitato potrà a questo punto partecipare a sua volta alla promozione di “Invita un amico”.