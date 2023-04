Trade Republic: la soluzione semplice e GRATUITA per investire

Con Trade Republic investire è semplice e sicuro. Grazie a questa piattaforma di risparmio hai accesso in modo gratuito a tantissime soluzioni efficaci per il trading e l’investimento long term. Potendo tenere sotto controllo l’andamento dei mercati avrai il pieno controllo delle tue somme. Apri un conto gratis oggi stesso.

Ottieni così un interesse del 2% sulla tua liquidità non investita. In altre parole, tutte le somme che non partecipano a investimenti e trading, che sono ferme sul tuo conto, ottengono un interesse annuo del 2% versato mensilmente. Potrai quindi guadagnare in modo passivo depositando un massimale di 50.000 euro.

Trade Republic dispone di 4600 piani di risparmio gratuiti per investire automaticamente nelle opzioni disponibili. Potrai attivare un piano di risparmio per azioni, ETF o criptovalute. In questo modo permetti al tuo patrimonio di crescere nel lungo periodo. Attivarli non ti costa nulla e sono senza vincoli.

Trade Republic: investire non è mai stato così wow

Con Trade Republic investire non è mai stato così wow. Costruisci il tuo patrimonio aprendo un conto gratuito su questo exchange. Questa piattaforma di risparmio è la più grande d’Europa e garantisce un sistema di sicurezza all’avanguardia. Oltre alle tecnologie adottate contro truffe e furto dati, è anche disciplinata da BaFin in Germania.

Per chi non è del mestiere, si tratta della CONSOB tedesca. Sostanzialmente ciò vuol dire che i tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000 euro. Inoltre, è anche regolamentata dalla Banca Centrale Tedesca. Un’ulteriore assicurazione per i tuoi risparmi che sono al sicuro permettendo a te di dormire sonni tranquilli e così concentrarti solo sugli investimenti.

Scegliere Trade Republic per investire significa fare una scelta consapevole e accedere a un mondo di opzioni e funzionalità estremamente complete e di ultima generazione per il settore. In più, grazie alla recente promozione, la tua liquidità non investita frutta il 2% di interesse annuo che ti viene versato mensilmente, senza vincoli.

