Trader guadagna 1,6 milioni di dollari dall'ascesa di WEN

Un trader anonimo ha raggiunto un fantastico risultato nel trading di criptovalute quando ha trasformato un investimento iniziale di 125,5mila USDC in un guadagno di quasi 1,6 milioni di dollari in sole 14 ore. Questa vincita è stata ottenuta negoziando abilmente la memecoin di Solana Wen (WEN), recentemente quotata sugli exchange, che ha portato a un aumento esplosivo di 150 milioni di dollari nella capitalizzazione di mercato di Solana (SOL).

In altre notizie, capire perché InQubeta (QUBE) sta creando tanto scalpore nello spazio delle criptovalute è semplice. Questa piattaforma mira a facilitare la comunicazione tra le startup di intelligenza artificiale (AI) e gli investitori, cosa che può essere ottenuta utilizzando i token QUBE per fornire investimenti frazionari. Inoltre, la sua prevendita è stata notevole e si avvicina al traguardo dei 10 milioni di dollari.

Analizziamo il successo di Wen e le notevoli prestazioni di prevendita di InQubeta.

La prevendita di InQubeta (QUBE) punta al traguardo dei 10 milioni di dollari

InQubeta probabilmente verrà citata nelle conversazioni sulle migliori ICO disponibili. Ha già raccolto l’incredibile cifra di 8,6 milioni di dollari nella prevendita e il suo prossimo obiettivo è di 10 milioni di dollari. Questa cifra straordinaria può essere attribuita al suo eccezionale potenziale di crescita e alla sua idea innovativa, che combina la criptovaluta con l’intelligenza artificiale.

Questo migliore progetto DeFi, che si trova all’intersezione tra criptovalute e AI, ha suscitato l’interesse degli investitori. Attualmente è considerato il più rialzista e parte del suo fascino consiste nell’utilizzare la tecnologia blockchain per rivoluzionare il settore dell’AI in rapida espansione. Partecipare alla prevendita è semplice grazie all’ecosistema di InQubeta e al token nativo QUBE. Utilizzando le criptovalute più diffuse, come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT), gli investitori possono acquistare i token QUBE.

QUBE, il token deflazionistico nativo di InQubeta, è stato fondamentale per il successo della prevendita del progetto. Ogni token QUBE, che funge anche da token di governance, rappresenta un’opportunità di investimento. I detentori possono partecipare ai processi che determinano lo sviluppo della piattaforma e fornire agli investitori un’influenza su scelte importanti.

L’impegno di InQubeta di lanciare progressivamente nuovi token nell’arco di dodici settimane dimostra un approccio ragionevole ed equilibrato. Questo migliore progetto DeFi prevede di aggiungere gradualmente altri token al mercato nel corso della sua ICO per promuovere la fiducia tra gli investitori. Questa strategia garantisce che il token QUBE avrà un mercato stabile e duraturo, aumentando il suo appeal come investimento affidabile in una tecnologia AI all’avanguardia e rendendola la migliore ICO.

Trader su Wen (WEN) realizza profitti per 1,6 milioni di dollari

Un trader esperto ha stupito la community muovendosi con coraggio sul mercato delle meme coin e guadagnando 1,6 milioni di dollari sulla piattaforma Wen. Questo incredibile risultato dimostra l’espansione delle meme coin nello spazio delle criptovalute. Il protagonista di questa storia è la memecoin di Solana Wen.

Il trader è entrato sul mercato all’inizio della tendenza, dimostrando un tempismo perfetto. Lookonchain sostiene che questo investitore ha acquistato ben 20 miliardi di WEN quando la moneta ha iniziato a essere venduta a 125,5mila USDC. Il trader ha ottenuto un enorme successo. Ha ottenuto un profitto di 682.000 USDC quando ha venduto 12,5 miliardi di WEN a 807.000 USDC. Inoltre, possiede ancora 7,6 miliardi di WEN, per un valore di 941.000 $, che rappresentano un guadagno non realizzato altrettanto notevole.

Solana (SOL) potenzia la blockchain con velocità e scalabilità

Dal 2023, l’ecosistema Solana, rinomato per il suo elevato throughput e le commissioni di transazione a basso costo, si è rapidamente espanso sul mercato delle meme coin. SOL ha attratto gli sviluppatori grazie alla sua scalabilità e alla velocità delle transazioni. Questa piattaforma è il luogo ideale per la crescita di iniziative creative, come le meme coin. Gli airdrop, ovvero le distribuzioni gratuite di token agli utenti, hanno guadagnato popolarità come strategia di marketing.

Gli airdrop di meme coin sono avvenuti di frequente a Solana, creando un certo fermento e attirando i primi utilizzatori. Le meme coin sono molto richieste in questo ambiente vivace, mentre SOL si fa strada tra i trader nuovi ed esperti. Si innesca così un ciclo che si auto-avvera e che incoraggia l’adozione e la crescita.

Conclusione

Il recente successo del trader che ha guadagnato 1,6 milioni di dollari grazie all’impennata di Wen e la prevendita in corso del progetto della criptovaluta AI InQubeta evidenziano la natura dinamica e opportunistica dello spazio delle criptovalute. La notevole performance di prevendita di InQubeta è un’indicazione significativa del crescente interesse per la fusione tra blockchain e AI. Questi cambiamenti fanno parte di una tendenza più ampia del settore delle criptovalute che enfatizza la diversificazione e l’adozione di nuove tecnologie. Mentre Solana sta consolidando la sua posizione nel settore della blockchain e InQubeta si sta preparando a un’espansione significativa, sembra che le piattaforme creative che fondono tecnologie all’avanguardia e asset digitali abbiano un futuro promettente.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.