Il trading domenicale di Bitcoin è aumentato ma il futuro è incerto

Bitcoin ha registrato un trading domenicale in rialzo, nonostante le difficoltà che hanno portato la sua quotazione a un leggero ribasso rispetto al picco registrato lo scorso weekend. Il segno meno è l’indicatore generalizzato per la maggior parte delle criptovalute che devono fare i conti con una situazione di incertezza alquanto scivolosa. Infatti, i venti di guerra tra Russia e Ucraina non sono di certo favorevoli al mondo degli asset digitali e, soprattutto, a Bitcoin.

Bitcoin: facciamo il punto della situazione

Attualmente Bitcoin si trova a quota 42.079 dollari di quotazione (al momento della scrittura), segnando un -0,85%. Peggio Ethereum che, con un prezzo di scambio pari a 2.866 dollari, segna -2,16%.

Bitcoin, dopo una lieve risalita domenica, è rimasto stabile laddove le preoccupazioni degli investitori lo avevano lasciato all’inizio della scorsa settimana. Sono fondamentalmente due i motivi per cui la regina delle criptovalute non riesce a muoversi da questa posizione “stagnante”:

la continua pressione inflazionistica ;

; la possibile guerra con la Russia.

Interessante è quanto ha dichiarato Joe DiPasquale, CEO di BitBull Capital, famoso gestore di fondi. L’esperto in criptovalute ha evidenziato un aspetto importante qualora Bitcoin dovesse avvicinarsi ai 40.000 dollari a causa dei volumi di scambio inferiori. Sono due le ipotesi di comportamento:

un grande rimbalzo , nel caso la linea di supporto dovesse reggere;

, nel caso la linea di supporto dovesse reggere; un forte calo, nel caso la linea di supporto non riuscisse a reggere.

Utilizzando le parole di DiPasquale, “tutto può succedere” anche se in linea di massima le due criptovalute più importanti al mondo per capitalizzazione hanno registrato un febbraio in rialzo. A pesare ci sono anche Solana e altre altcoin il cui calo è la conseguenza alle insicurezze nel protocollo wormhole.

Infine, parlando della scorsa settimana e della giornata di ieri, domenica 13 febbraio 2022, DiPasquale ha spiegato: