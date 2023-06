Traduci in tutte le lingue l'audio dei tuoi video con l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale tende la mano anche alla creazione di contenuti internazionali, attraverso la traduzione di un video e la generazione del contenuto in una nuova lingua. Procedendo per gradi, si sa che produrre contenuti sul web, di qualsiasi genere, significa anche porre particolare attenzione a renderli accessibili a un pubblico il più ampio possibile.

I video, ad esempio, sono un mezzo di intrattenimento importante sul web, ma spesso limitati a una nicchia specifica, a secondo della lingua parlata. Come si può immaginare, per rendere il contenuto internazionale è necessario tradurlo, ma il processo può essere lungo, costoso e complesso. Anche perché non sempre si hanno le conoscenze per farlo, inoltre, per ottenere modifiche di qualità è necessario affidarsi a professionisti. Per schivare un processo complesso e spesso non praticabile, bisogna fare affidamento a una piattaforma rivoluzionare basata sull’AI, proprio in questo ambito è presente: Rask, lo strumento basato sull’intelligenza artificiale per la traduzione dei video.

Cos’è e come funziona Rask

Rask è uno strumento online che permette di trasformare traducendo i video in modo rapido, divertente e con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Infatti, sulla piattaforma è possibile tradurre i video in oltre 60 lingue, aggiungere una voce fuori campo naturale e realistica, scegliere tra diversi speaker e toni di voce, sincronizzare la voce con le labbra e il video e non solo. Un metodo veloce e comodo che potrebbe rivoluzionare il modo di lavorare per chi crea video per il web come imprenditori, educatori, influencer o altro. Questo perché con Rask, è possibile rendere i video accessibili a tutti in qualsiasi lingua, ma soprattutto a un tempo notevolmente ridotto, confrontato a qualsiasi altro processo.

Per utilizzare Rask è necessario creare un account oppure accedere con il proprio account Google. Al primo accesso sarà necessario rispondere a delle domande, nello specifico: “Qual è il tuo ruolo?” “Che tipo di contenuto vorresti tradurre?” e infine, “Quanti minuti di contenuto vuoi tradurre mensilmente?”. Nel primo caso è possibile inserire il tipo di lavoro che si occupa, come blogger, commerciante, responsabile produzione video, ecc. Nel secondo cosa sarà necessario scegliere il tipo di contenuto da tradurre come “video per il mio blog, video di marketing, contenuti educativi e altro” e poi terminare con la tempistica dei contenuti da caricare, si può scegliere tra “10-50 minuti, 50-100 minuti, 100-500 minuti, 500-2000 minuti o più di 2000 minuti”.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, sarà sufficiente caricare il primo video originale da tradurre e la lingua finale per la traduzione. Dopo aver atteso qualche minuto, si genererà il nuovo video, pronto per essere pubblicato. Le prime prove sono gratuite poi è necessario sottoscrivere un piano a pagamento.

Nella pratica per usare Rask è sufficiente seguire questi passaggi:

Caricare il video;

Scegliere la lingua di partenza e di arrivo;

Tradurre il video;

Modificare il video;

Esportare il video.

Se si è curiosi di testare Rask, senza inserire un proprio video, è possibile farlo con il video campione presente su Rask, per farlo basterà selezionare, sempre dopo la registrazione, “ Try with our sample” e poi seguire le indicazioni sulla pagina e attendere la preparazione del video.

Rask usa un potente algoritmo di intelligenza artificiale per tradurre il video nella lingua desiderata, con la possibile di modificare manualmente la traduzione se si vogliono apportare delle correzioni o delle personalizzazioni. Infine, una volta completata la trasformazione del video, è possibile esportarlo in diversi formati e poi condividerlo sui propri canali preferiti come YouTube, Facebook, Instagram o altri.

I vantaggi e costi di Rask

Rask è sicuramente un mezzo dai mille vantaggi, è uno strumento che può aiutare e supportare le figure professionali che lavorano giornalmente con i video. Come ogni strumento basato sull’intelligenza artificiale, sono presenti dei pro e dei contro, rispetto ai metodi tradizionali di traduzione dei video. Ma comunque dando una prima occhiata i vantaggi sono molti, come il risparmio di tempo, in quanto Rask può tradurre e doppiare i video in pochi minuti invece che in ore o giorni. E in parallelo anche il risparmio di denaro, perché il sito permette di creare nuovi video in moltissime lingue a un costo inferiore rispetto a quello che si dovrebbe pagare per i servizi di traduzione, doppiaggio e sincronizzazione professionale.

Inoltre, non mancano vantaggi anche sulla qualità, flessibilità e divertimento, ma analizziamone i motivi qui di seguito:

Qualità : con Rask si può ottenere una traduzione accurata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e della tecnologia VoiceClone.

: con Rask si può ottenere una traduzione accurata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e della tecnologia VoiceClone. Flessibilità : con Rask si può scegliere tra diverse opzioni di lingua, speaker, tono di voce e sincronizzazione, per adattare il video al proprio pubblico e al proprio obiettivo.

: con Rask si può scegliere tra diverse opzioni di lingua, speaker, tono di voce e sincronizzazione, per adattare il video al proprio pubblico e al proprio obiettivo. Divertimento: con Rask si può sperimentare con diverse combinazioni di lingua, voce e video e creare dei contenuti originali e divertenti.

Infine, per utilizzare Rask dopo la prova gratuita è necessario sottoscrivere un piano a pagamento. Sono presenti diversi abbonamenti a secondo dell’esigenza, il piano base utile per uso personale con una traduzione e un doppiaggio di venticinque minuti al mese, più di sessanta lingue disponibili e 8 lingue per la clonazione vocale.

Il piano pro, per uso aziendale, con una traduzione e un doppiaggio di cento minuti al mese, più di sessanta lingue disponibili e 8 lingue per la clonazione vocale e accesso anticipato alla funzione Lip Sync. Per terminare, il piano personalizzato per le imprese, acquistabile solo con appuntamento in videochiamata con la piattaforma.