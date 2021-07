Traforma la tua passione in un lavoro: corso di progettazione videogiochi a -63%

Oggi voglio suggerirti un corso che ti permetterà di trasformare le tue idee come storie, personaggi, ambientazioni, in un vero e proprio videogioco. Si tratta del corso alla progettazione di videogiochi Domestika, un videocorso per principianti che vogliono ritagliarsi il proprio spazio nell’industria videoludica, oggi con uno sconto incredibile.

Videocorso alla progettazione di videogiochi: caratteristiche

Si tratta di un corso non rivolto esclusivamente ai videogiocatori, anche se questi troveranno sicuramente una motivazione in più. Parliamo di 21 lezioni indirizzate alle persone creative, di grande immaginazione, e che vorrebbero vedere il proprio progetto realizzarsi in qualcosa di estremamente coinvolgente. Questo corso ti permetterà di progettare nei minimi dettagli la creazione di un intero videogioco, dalla trama al level design, passando per personaggi, armi, ambientazioni e tutto ciò che circonda l’esperienza. Una soluzione per proporre ad eventuali investitori la propria idea in maniera concreta e approfondita, e non raffazzonata. Un alleato indispensabile quindi per chi vuole trasformare la propria passione, che sia di videogiocatore, scrittore, o creativo, in un vero e proprio lavoro.

Il corso non prevede alcun requisito, è accessibile a chiunque, anche senza alcuna esperienza nel campo dei videogiochi. Tutto il necessario si compone di carta, matita e accesso a Google Drive per il download dei documenti. Una volta acquistato, inoltre, non avrai vincoli di tempo, il corso rimarrà accessibile a tempo illimitato. In sostanza quindi, con un po’ di impegno e circa 2,40 ore di lezione, sarai in grado di proporre un intero progetto ben strutturato e iniziare una nuova esperienza lavorativa nel settore videoludico.

Grazie ad uno sconto del 63%, il corso è acquistabile direttamente sul sito di Domestika a soli 14,90 euro, un costo a dir poco esiguo che potrebbe aprirti le porte ad un nuovo lavoro.