Il trailer di Odissea, ma rifatto con l'AI e storicamente accurato

Toccherà aspettare fino a luglio per esprimere un giudizio su Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan. Di certo, le critiche suscitate dal primo trailer pubblicato la scorsa settimana non fanno ben sperare. Il dito è puntato soprattutto nei confronti della fedeltà storica di alcuni elementi, a partire dalle armature indossate. Allora, perché non ricreare il filmato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale? Detto, fatto.

Armature originali e AI per il trailer di Odissea

Ci ha pensato il canale demonflyingfox, lasciando che l’AI riproponesse quasi tutte le scene tenendo conto delle protezioni indossate dai soldati nell’Età del Bronzo, prendendo come riferimento il lavoro di Dimitrios Katsikis, sfogliando gli archivi dei musei e le descrizioni dell’epoca. Ecco il risultato.

È bene precisare che non ci sono elementi tali da collocare i fatti narrati nell’Odissea in un’era precisa, nonostante il riferimento alla guerra di Troia del XIII secolo avanti Cristo. Il periodo stesso in cui è vissuto Omero è da sempre oggetto di dibattito, anche se gran parte degli studiosi lo colloca intorno alle metà dell’VIII secolo avanti Cristo.

A proposito di intelligenza artificiale, Nolan ha una visione ben definita a proposito del suo impiego nell’ambito del cinema. Ritiene la tecnologia una forza trasformativa , non sfruttatrice . È ottimista a proposito della sua integrazione nel processo creativo, comprendendo comunque le preoccupazioni di chi crede possa avere un impatto negativo sull’industria, anche e soprattutto in termini di occupazione.

Per quanto riguarda Odissea (Odyssey nella versione inglese), arriverà nelle sale italiane il 16 luglio 2026. Stile delle armature a parte, non fatichiamo a immaginare possa rivelarsi l’ennesimo successo al botteghino per il regista, come per il precedente Oppenheimer del 2023, capace di raccogliere quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo. Matt Damon vestirà i panni (logori) di Ulisse, Tom Holland quelli di Telemaco, mentre Anne Hathaway sarà Penelope e l’ormai onnipresente Zendaya darà il volto ad Atena. Il trailer originale è su YouTube.