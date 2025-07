TransferNow: l'alternativa europea semplice e sicura per trasferire file di grandi dimensioni

Condividere file pesanti in modo rapido, sicuro e affidabile è oggi un’esigenza comune per professionisti, aziende e organizzazioni di ogni dimensione. Le limitazioni degli allegati email — spesso non è possibile trasferire file di dimensioni superiori a 25 MB — spingono utenti e team IT a cercare soluzioni alternative, in grado di garantire prestazioni elevate senza sacrificare la semplicità d’uso.

Tuttavia, l’efficienza non è più l’unico parametro da considerare: la tutela della privacy, il rispetto delle normative europee in materia di dati e la trasparenza sul trattamento delle informazioni digitali sono diventati fattori determinanti. In un contesto sempre più attento alla sovranità digitale e alla sicurezza, è sempre più vivo l’interesse verso strumenti europei che garantiscano un controllo pieno e consapevole sui flussi informativi.

È in questo scenario che si inserisce TransferNow, una piattaforma europea per il trasferimento di file progettata per offrire un’esperienza d’uso immediata e al tempo stesso conforme ai più elevati standard di protezione dei dati. Con sede nell’Unione Europea, TransferNow si propone come un’alternativa trasparente e affidabile rispetto ai colossi internazionali del file sharing e dello storage cloud.

Perché scegliere TransferNow: semplicità, sicurezza e rispetto della privacy

Uno dei punti di forza di TransferNow è l’accesso immediato e privo di ostacoli, anche nella versione free del servizio: chiunque può inviare fino a 5 GB di file gratuitamente, senza bisogno di creare un account né di confermare un indirizzo email. L’interfaccia è minimale e intuitiva, pensata per utenti che vogliono trasferire file senza complicazioni.

A questo si aggiungono funzioni essenziali come la protezione con password, la possibilità di personalizzare i messaggi, e — elemento distintivo — la piena conformità con il GDPR. Queste caratteristiche rendono TransferNow ideale sia per l’uso personale che per quello professionale, anche negli ambiti in cui la sicurezza dei dati è cruciale.

TransferNow e WeTransfer a confronto

Sebbene WeTransfer sia uno dei servizi più conosciuti nel panorama internazionale, TransferNow si distingue per una serie di vantaggi concreti, soprattutto se si considera l’uso in ambito aziendale e tecnico:

Caratteristiche migliori anche nella versione gratuita : TransferNow consente di inviare fino a 5 GB per trasferimento, contro i 2 GB offerti da WeTransfer.

migliori anche nella : TransferNow consente di inviare fino a 5 GB per trasferimento, contro i 2 GB offerti da WeTransfer. Zero registrazioni obbligatorie: l’utilizzo libero di TransferNow non richiede alcuna autenticazione, rendendo più snello l’intero processo di condivisione.

obbligatorie: l’utilizzo libero di TransferNow non richiede alcuna autenticazione, rendendo più snello l’intero processo di condivisione. Priorità per la protezione dei dati: essendo una realtà europea, TransferNow si sviluppa attorno ai principi del GDPR, offrendo funzionalità di compliance difficilmente riscontrabili nelle alternative non europee.

Come trasferire file in modo veloce e sicuro con TransferNow

Il funzionamento del servizio è pensato per semplificare al massimo ogni operazione. Dalla homepage è possibile scegliere se inviare o ricevere un file. Per iniziare un trasferimento è sufficiente trascinare i documenti nella finestra del browser oppure selezionarli manualmente dal proprio dispositivo.

Il sistema guida l’utente in pochi passaggi: è sufficiente inserire l’email del mittente e quella del destinatario nella scheda Inviare dei file. Nessun altro dato è obbligatorio. Una volta avviato il trasferimento, entrambi ricevono una mail contenente il link per il download, valido fino alla scadenza definita. TransferNow consente anche di specificare più destinatari.

In alternativa, è possibile generare un link diretto (scheda Creare un link) senza specificare alcun destinatario: utile per condividere file con la messaggistica istantanea, attraverso altri canali di collaborazione o CRM aziendali.

Controllo avanzato sui trasferimenti

TransferNow integra numerose opzioni che permettono di personalizzare e proteggere ogni singolo trasferimento. Queste possibilità aggiuntive sono accessibili facendo uso delle icone presenti immediatamente al di sopra del pulsante Trasferire:

Protezione con password.

Crittografia server-side con chiave personalizzata (piani a pagamento).

Scadenza dei file configurabile (7 giorni per il piano free, fino a 365 giorni per i piani a pagamento).

Notifiche per ogni download o tentativo di accesso.

Possibilità di impostare un numero massimo di download per ogni link (piani a pagamento).

Attivazione o disattivazione dell’anteprima dei file trasmessi.

Pagina di download personalizzabile (ciò che il destinatario vede al momento del prelevamento del file).

Sistema per la vendita diretta di file digitali (piani a pagamento).

Si tratta di strumenti particolarmente apprezzati dai professionisti IT e dai team di comunicazione, che possono così adattare l’esperienza utente ai propri flussi di lavoro e standard di branding.

Ricevere file con facilità e sicurezza

Oltre all’invio, TransferNow consente di ricevere file di grandi dimensioni attraverso link sicuri e controllati. Il destinatario può generare un link di upload da inviare a collaboratori esterni, fornitori o clienti. Basta cliccare su Ricevi nella pagina home di TransferNow e compilare i campi.

Una volta confermata la validità del proprio indirizzo email (va indicato il codice ricevuto tramite posta elettronica), si ottiene subito un link da inviare ai contatti che devono condividere file pesanti.

È possibile scegliere se indicare l’indirizzo email del mittente o generare un link aperto. In entrambi i casi, si riceve una notifica quando i file risultano effettivamente disponibili per il download, una volta che i propri interlocutori li avranno caricati online.

Tracciamento e reportistica in tempo reale

TransferNow offre un pannello di controllo intuitivo con il quale è possibile monitorare i trasferimenti attivi e completati. Gli utenti possono visualizzare chi ha scaricato i file, quando, e ricevere notifiche sulle scadenze o attività anomale.

Chi sceglie un piano a pagamento può inoltre scaricare report dettagliati in formato PDF contenenti tutti i dati relativi ai trasferimenti effettuati.

Sicurezza al centro: crittografia, antivirus e storage europeo

Dal punto di vista della sicurezza, TransferNow adotta la crittografia AES 256-bit, supportata da protocolli TLS aggiornati, per proteggere i dati durante tutto il ciclo di trasferimento.

Ogni file è sottoposto a scansione antivirus automatica, riducendo i rischi legati a malware o file compromessi. In caso di invii potenzialmente sospetti, TransferNow si riserva di intervenire, ma non accede mai ai contenuti se non segnalati come violazioni.

Inoltre, i dati degli utenti europei sono archiviati — per impostazione predefinita — in server situati all’interno dell’Unione Europea. Ciò garantisce che il trattamento sia soggetto esclusivamente alle normative europee, escludendo eventuali interferenze da parte di legislazioni extra-UE.

Quando si utilizza TransferNow dall’Italia, il sistema imposta automaticamente l’area Europa come regione di conservazione dei dati fino alla loro scadenza. Ciò significa che i file restano soggetti alla normativa europea, limitando l’esposizione ad accessi non autorizzati da parte di entità extra-UE e tutelando le informazioni da normative estere potenzialmente meno severe.

Abbonamenti su misura per ogni esigenza

TransferNow propone un’offerta flessibile, adatta a diversi profili di utilizzo:

Free : piano gratuito per uso occasionale, con 5 GB per trasferimento e accesso immediato senza registrazione.

: piano gratuito per uso occasionale, con 5 GB per trasferimento e accesso immediato senza registrazione. Premium : pensato per freelance e professionisti, con capacità estesa e opzioni avanzate di sicurezza.

: pensato per freelance e professionisti, con capacità estesa e opzioni avanzate di sicurezza. Team ed Enterprise: soluzioni collaborative per aziende e gruppi di lavoro, con dashboard condivisa, gestione utenti e personalizzazione del brand.

Tutti i piani sono progettati per rispondere sia alle esigenze dei singoli utenti che delle organizzazioni strutturate, con un rapporto qualità/prezzo davvero competitivo.

Per sviluppatori e team tecnici, TransferNow offre API e SDK intuitivi ma potenti, ideali per automatizzare trasferimenti frequenti o integrare la piattaforma all’interno di applicazioni, portali Web, soluzioni SaaS o flussi di lavoro. Grazie a questa flessibilità, TransferNow si adatta perfettamente anche a contesti IT complessi e dinamici.

Conclusioni

In un panorama dominato da piattaforme globali, TransferNow si distingue come alternativa europea orientata alla semplicità, alla sicurezza e al rispetto della privacy. Che si tratti di inviare documenti riservati, condividere materiale multimediale o ricevere file da clienti e collaboratori, il servizio offre una soluzione completa, conforme e immediatamente accessibile. Una scelta strategica per chi desidera un controllo maggiore sui propri dati, senza rinunciare alla facilità d’uso.

La piattaforma sostituisce i molteplici strumenti poco versatili oggi disponibili sul mercato, risultando subito apprezzata da chi deve superare le restrizioni tipiche delle email o i limiti di soluzioni come WeTransfer. L’evoluzione costante del servizio, alimentata da milioni di trasferimenti ogni mese e da un flusso continuo di feedback positivi, consolida la posizione di TransferNow come punto di riferimento nel panorama del file sharing sicuro.

In collaborazione con TransferNow