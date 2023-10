Transitare da mercato tutelato a libero: con NeN hai uno sconto di 48€

Il 1 Gennaio 2024 rappresenta una data cruciale per tutti i consumatori italiani, in particolare per le famiglie e le microimprese. In quell’occasione, il mercato tutelato del gas naturale, con i suoi prezzi e condizioni contrattuali definiti dall’autorità per l’energia, l’Arera, cesserà. Ma cosa significa tutto ciò per te, il consumatore?

Mentre molte persone si chiedono come affrontare questa transizione, NeN è qui per offrirti una soluzione intelligente e conveniente. NeN è un fornitore di energia che si impegna a semplificare il complesso mondo dell’energia e a mettere il cliente al centro di tutto: tutti i nuovi clienti che attiveranno una fornitura, riceveranno anche uno sconto di 48 euro sulla bolletta.

I vantaggi di NeN in quattro punti chiave

NeN conviene davvero? Sì: ecco i quattro vantaggi principali a cui avrai accesso se sceglierai di attivare una fornitura con NeN.

1. Chiaro e semplice

Il linguaggio del settore energetico può essere ostico, ma NeN si impegna a tradurlo in italiano. Il fornitore lavora ogni giorno per eliminare la burocrazia e offrirti un servizio all’altezza di questo secolo: con NeN, non ci saranno più sorprese o complessi contratti da decifrare.

2. Prezzo fisso per 12 mesi

Hai mai avuto l’ansia delle continue variazioni dei prezzi dell’energia? NeN ti offre la tranquillità di un prezzo fisso bloccato per 12 mesi. Dimentica le preoccupazioni per i rincari e goditi una bolletta costante, per un anno intero.

3. Verde davvero

Molti fornitori promettono offerte “verdi,” ma NeN è verde e basta. Il fornitore acquista elettricità da fonti rinnovabili e si impegna a compensare la CO2, contribuendo attivamente a un futuro più sostenibile per tutti.

4. L’app di NeN: monitoraggio e risparmio

L’app di NeN è una risorsa utilissima. Ogni mese ti mostra quanto energia hai consumato e il relativo picco di potenza. Puoi confrontare i dati nel tempo, capire come stai andando e imparare a usare meglio l’energia. Rispondendo a alcune domande, puoi creare il tuo “profilo energetico” e ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi e aiutare l’ambiente.

Per iniziare il tuo percorso con NeN, basta selezionare la fornitura di cui hai bisogno: luce, gas o entrambi. NeN semplifica il processo in modo da poter avere una stima della tua rata in soli tre minuti.

Il fornitore dà il proprio benvenuto a tutti i propri nuovi clienti, distribuendo uno sconto di 4 euro al mese per i primi 12 mesi per ogni fornitura che deciderai di attivare. Lo sconto si traduce in un risparmio di ben 48 euro all’anno. Calcola subito la tua rata con NeN e attiva la tua fornitura per ricevere subito uno sconto ed entrare nel mercato libero risparmiando fin da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.