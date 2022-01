Trasferimento dominio .it con Keliweb (sconto 38%)

Gli utenti che devono registrare un dominio possono approfittare delle offerte in corso. Chi possiede già un dominio può rivolgersi a Keliweb per effettuare il trasferimento e sfruttare lo sconto del 38% sull'abbonamento al dominio .it. Scegliendo un piano di hosting, il dominio .it è gratis e si può utilizzare il tool di migrazione del sito.

Come trasferire il dominio con Keliweb

Keliweb consente il trasferimento del singolo dominio oppure il trasferimento multiplo. In quest'ultimo caso è sufficiente creare un elenco di domini o importare un file CSV precompilato. La procedura di trasferimento dipende dall'estensione (TLD). Per i domini .it è necessario chiedere al vecchio provider il codice di autorizzazione (AuthCode/AuthInfo/EPP) da comunicare al nuovo provider.

Keliweb invierà una email per comunicare l'avvio del trasferimento. La procedura richiede circa 24 ore e il trasferimento del dominio .it può essere effettuato il giorno stesso della registrazione. Tempistiche simili per il dominio .eu. Per i domini .com, .org, .net e altri gTLD occorrono fino a 7 giorni. È possibile anche cambiare l'intestatario del dominio al costo di 7 euro + IVA.

Il servizio di trasferimento offerto da Keliweb include la gestione dei DNS e la possibilità di nascondere i dati personali su Whois. Gli utenti possono approfittare dello sconto del 38% sui domini .it. L'abbonamento costa solo 4,90 euro/anno, invece di 7,90 euro/anno.

Acquistando un piano di hosting si ottiene un dominio .it gratuito e si può utilizzare il tool di migrazione per sito web, database e caselle email. In qualsiasi momento è possibile chiedere aiuto al servizio di assistenza via email, chat, telefono e ticket system.