Trasferire i dati tra iPhone e Android diventa facile

Chiunque abbia mai provato a passare da iPhone ad Android, o viceversa sa che il processo sarà lento, farraginoso e frustrante. Apple e Google hanno ciascuno la propria app per “facilitare” il trasferimento: Move to iOS e Switch to Android. In teoria. Nella pratica, trasferire i propri dati tra ecosistemi diversi resta un incubo.

Passare da iPhone ad Android (o viceversa) sarà finalmente semplice

Ma qualcosa sta cambiando. I due giganti hanno confermato a 9to5Google una collaborazione per rendere la transizione iOS-Android finalmente fluida. Un evento storico, considerando che le due aziende sono da sempre rivali feroci. Quando i nemici si stringono la mano, vuol dire che il problema è abbastanza grosso da richiedere una tregua.

Apple e Google hanno confermato la cooperazione, ma i dettagli rimangono avvolti nel mistero. Le due aziende non hanno specificato esattamente cosa comporterà questa partnership, ma l’obiettivo è chiaro: supportare più tipi di dati trasferibili e aggiungere funzionalità che attualmente mancano.

Le prime tracce di questa collaborazione sono apparse nella versione Canary 2512 di Android (ZP11.251121.010). Le migliorie dovrebbero prima arrivare in una versione beta, poi in una stabile. Per iOS 26, l’integrazione è prevista in versioni future beta per sviluppatori.

La nuova opzione “Copiare i dati”

Android 16 QPR2 attualmente offre l’opzione “Trasferisci eSIM“. Ma i colleghi di Android Authority hanno scoperto nella versione Canary qualcosa di più interessante: una nuova opzione chiamata “Copiare i dati“, situata in Impostazioni > tocca il tuo nome e foto profilo > Tutti i servizi > Associa con un iPhone o un iPad. Opzione che compare anche su iOS 26, durante la configurazione del dispositivo.

Si tratta di un nuovo metodo di trasferimento wireless sicuro che utilizza un ID di sessione e un codice che l’utente deve inserire. Un sistema più robusto delle soluzioni attuali, pensato per garantire che i dati non finiscano nelle mani sbagliate.

Importante sottolinearlo: questa non sarà necessariamente la versione finale del sistema. Apple e Google stanno sperimentando, provando diverse soluzioni, aggiustando il tiro. Quello che vediamo ora nelle versioni Canary e beta potrebbe cambiare radicalmente prima del lancio pubblico.

Ma i segnali sono chiari. I due colossi stanno lavorando attivamente per rendere il trasferimento tra iOS e Android più semplice ed efficace. Non è più una promessa vaga o un obiettivo lontano. È qualcosa che sta prendendo forma nel codice, nelle build di test.