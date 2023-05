Trasferisci il tuo sito web con SiteGround: è gratis

Stai cercando un nuovo hosting per il tuo sito web e sei stanco di pagare costi elevati per il trasferimento? La soluzione che cerchi ha un nome: SiteGround. Questa nota azienda di hosting, fondata nel 2004, sta festeggiando il proprio diciannovesimo compleanno: e cosa c’è di meglio per celebrarlo se non con sconti e promozioni? In questa occasione speciale, infatti, SiteGround ti offre l’opportunità di trasferire il tuo sito web gratuitamente e di accedere a uno sconto fino all’84% su tutti i loro piani di hosting. Che tu stia cercando di ospitare un piccolo sito web o uno più grande e complesso, SiteGround ha una vasta gamma di piani e servizi per soddisfare ogni esigenza.

Tutto in offerta, anche il tool di migrazione

SiteGround offre molti vantaggi, tra cui dominio, SSL, CDN, database ed e-mail gratuite, trasferimento dati illimitato, spazio web, backup giornalieri, possibilità di e-commerce, WordPress gestito e tanto altro ancora. Inoltre, SiteGround si impegna per la sicurezza e la velocità dei tuoi siti web grazie alla partnership con Google Cloud, che utilizza energia rinnovabile al 100%.

La piattaforma offre ai propri utenti un modo facile e sicuro per migrare il proprio sito WordPress: parliamo del plugin Migrator, che può essere gestito direttamente dall’utente in modo del tutto autonomo. L’installazione del plugin sul sito da trasferire è il primo passo per migrare un sito web WordPress. Successivamente, è necessario ottenere un token dal Site Tools di SiteGround e inserirlo nel plugin. A questo punto, il plugin Migrator trasferirà in modo sicuro tutti i contenuti del tuo sito, mantenendo intatta la sua configurazione.

Questo servizio è completamente gratuito per un periodo di tempo limitato e può essere utilizzato per tutte le migrazioni desiderate. Gli utenti possono anche scegliere di migrare la propria casella di posta elettronica tramite apposito Site Tools messo a disposizione da SiteGround gratuitamente.

Naturalmente, per accedere a questi vantaggi sarà necessario scegliere SiteGround come propria piattaforma di web hosting. Tre i piani disponibili, scontati per l’occasione fino all’84% di sconto: il piano StartUp, al prezzo di soli 1,99 euro al mese, è perfetto per chi gestisce un sito web di piccole dimensioni, mentre il piano GrowBig, a soli 3,99 euro al mese, è ideale per coloro che desiderano scalare il proprio business online. Infine, il piano GoGeek, a soli 5,99 euro al mese, offre risorse ancora più elevate per siti web più grandi e complessi.

Non perdere questa incredibile promozione a tempo limitato e risparmia su tutti i piani di hosting SiteGround. Ottieni l’accesso a tutte le funzionalità e ai vantaggi, incluso il trasferimento gratuito del tuo sito web se già ti affidi a un altro provider hosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.