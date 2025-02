Trasforma un testo in video con l'AI di Synthesia: provala gratis

Hai la possibilità di iniziare gratis a sfruttare l’intelligenza artificiale di Synthesia per trasformare un testo in video. È la soluzione già impiegata da più di 50.000 aziende e che garantisce il pieno supporto a oltre 140 lingue, incluso l’italiano. Puoi provarla senza spese: devi solo digitare il prompt che desideri e inserire l’indirizzo email a cui ricevere il risultato finale. Non c’è nemmeno bisogno di aggiungere un metodo di pagamento.

AI text-to-video: inizia gratis con Synthesia

L’utilizzo del servizio è davvero semplice. È sufficiente seguire i pochi e semplici passi della procedura guidata. Innanzitutto è necessaria la sceneggiatura: scrivila in autonomia oppure chiedi aiuto a ChatGPT per farlo. Poi, per dare libero sfogo alla propria creatività, è possibile affidarsi ai tanti strumenti di personalizzazione che consentono di modificare colori, font e layout, in modo da ottenere esattamente ciò che si vuole. Se l’esigenza è quella di collaborare in team, la piattaforma permette di condividere il progetto e di ottenere feedback con facilità. Infine, l’ultimo step è quello che prevede l’esportazione del filmato in formato MP4 con generazione automatica dei link da pubblicare e del codice da incorporare. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Synthesia offre poi diverse soluzioni, inclusa la formula Free a costo zero e che non richiede nemmeno l’inserimento della carta di credito. Gli altri piani, Starter, Creator ed Enterprise, sono destinati a chi vuol farne un uso più intensivo.

L’era dell’AI text-to-video è iniziata e anche la comunicazione aziendale può beneficiarne. Per scoprire tutte le caratteristiche del servizio, dagli avatar realistici ai sottotitoli e alle traduzioni degli algoritmi, ti consigliamo di fare un salto sul sito ufficiale. A tua disposizione ci sono oltre 300 template personalizzabili da cui partire e un’immensa libreria multimediale con contenuti di ogni tipo da aggiungere ai progetti.