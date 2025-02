Trasformare un testo in video con l'IA: prova gratis Synthesia

L’intelligenza artificiale generativa può rappresentare un’arma in più in tanti contesti di utilizzo e con il tool giusto è possibile incrementare, in modo significativo, la produttività. Una delle migliori applicazioni dell’IA è rappresenta da Synthesia.

Si tratta di un servizio che consente di trasformare il testo in video, creando dei filmati con un avatar IA e con anche una linea vocale (e la possibilità di scegliere tra più di 140 lingue). I contesti di utilizzo del tool sono tantissimi, così come gli strumenti per la personalizzazione dei video generati.

Synthesia, inoltre, ha un’arma in più: il servizio è utilizzabile con un piano Free, completamente gratuito, che rappresenta l’occasione giusta per provare il servizio. Ci sono poi vari piani in abbonamento per utilizzo davvero completo.

Per tutti i dettagli basta raggiungere il sito ufficiale di Synthesia.

Come usare Synthesia

Utilizzare Synthesia è semplicissimo, come mostrato anche dai video dimostrativi disponibili sul sito ufficiale linkato qui di sotto. La procedura da seguire è la seguente: è sufficiente creare uno script (basta anche uno spunto su cui l’intelligenza artificiale andrà a lavorare) per avviare poi la generazione del video che potrà essere personalizzato scegliendo l’avatar, il colore, il font, il layout e molto altro ancora.

Il servizio include anche strumenti per la collaborazione tra più utenti, in modo da rendere ancora più completo e preciso il video. Completata la “produzione” del contenuto con Synthesia, il video sarà pronto per essere esportato e poi condiviso o pubblicato sui propri canali.

Come sottolineato in precedenza, Synthesia è utilizzabile gratuitamente, scegliendo il piano Free che consente di testare le caratteristiche del servizio. In qualsiasi momento, è possibile poi passare a un piano a pagamento. Per maggiori dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.