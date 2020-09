Trasformazione digitale, task force cercasi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto la selezione dei 21 componenti di un gruppo di esperti che sarà incaricato di elaborare un libro bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale. I motivi legati a questo avviso sono stati così spiegati sul sito del Ministero:

Quel che il ministero va cercando è un gruppo di esperti di alto livello (“personalità del mondo dell’accademia, della ricerca, delle professioni, della consulenza che contribuiranno a sviluppare i temi di riferimento inserendoli nel più generale quadro concettuale e socio-tecnico che caratterizza la società contemporanea“) i cui obiettivi sono fissati con una certa chiarezza all’interno del documento ufficiale relativo all’avviso pubblico:

È opportuno spostare l’asse delle riflessioni finora incentrate su soluzioni tecniche e tecnologiche, o su approcci di tipo manageriale nell’adozione dei flussi comunicativi off e online, per mettere in rilievo tre concetti chiave che stanno assumendo grande visibilità e rilevanza in ambito pubblico. In primis, la comunicazione deve essere sostenibile dal punto delle risorse impiegate, delle strutture (nel rispetto dei tempi di lavoro e di vita privata) e della produzione di flussi comunicativi (verso una nuova ecologia comunicativa e non un processo entropico di iper-produzione di messaggi); inclusiva, cioè essere voce attenta alla pluralità dei pubblici interessati, con un’attenzione alla sua capacità di essere gender sensitive al fine di non reiterare stereotipi attraverso le sue implementazioni; infine, accessibile a tutti i pubblici anche a soggetti diversamente abili o che hanno particolari esigenze o consumi mediali alternativi (non solo social e digital, ma anche attraverso media tradizionali).