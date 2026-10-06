Tre prodottini Samsung da acquistare ora alla Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, abbiamo trovato tre prodottini Samsung che devi acquistare ora. La consegna gratuita è inclusa. Arriverà a casa tua la migliore tecnologia a un prezzo decisamente interessante.
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Intel Core 5, 16GB, 512GB, Processore Intel Core 5, Laptop 15.6″ LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] a soli 655 euro, anche tasso zero!
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Intel Core 5, 16GB, 512GB
655,00€729,00€-10,15%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, WiFi, 8GB RAM, 256GB, Tablet Android, 10.9″ Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana] a soli 323 euro, anche tasso zero!
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, WiFi, 8GB RAM, 256GB
323,00€349,00€-7,45%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG554), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Eye Saver Mode a soli 170 euro!
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG554), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Eye Saver Mode
170,51€189,00€-9,78%