Tredici Vite è disponibile da oggi per lo streaming gratis sulla piattaforma Prime Video. Tutto ciò che serve per immergersi nelle atmosfere della pellicola, che ricostruisce una drammatica vicenda reale, è un abbonamento ad Amazon Prime. Chi non ha una sottoscrizione attiva può approfittare dei 30 giorni di prova gratuita.

Tredici Vite: guardalo in streaming gratis

Il titolo originale è Thirteen Lives. Nel film è raccontato l’eroico salvataggio dei componenti di una squadra di calcio avvenuto in Thailandia nel 2018. Il gruppo è rimasto intrappolato per oltre due settimane, bloccato dalle condizioni meteo. La regia è di Ron Howard. Nel cast sono presenti attori del calibro di Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton. Di seguito il trailer.

Tratto da una commovente storia vera, Tredici Vite racconta il salvataggio di una squadra giovanile di calcio dalla grotta di Tham Luang in Thailandia, dopo che sono rimasti intrappolati da piogge torrenziali e pericolose alluvioni.

La valutazione su IMDb ha assegnato alla pellicola un voto pari a 7,9/10. Le recensioni pubblicate sono generalmente positive. Puoi guardare subito in streaming gratis Tredici Vite su Prime Video: se non hai un abbonamento Prime approfitta dei 30 giorni di prova gratuita.

