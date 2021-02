Trello, le novità del 2021: grafica, funzioni, ordine

Bacheche più intelligenti, grafica più intuitiva, dinamiche più semplici per la gestione complessiva: Trello annuncia da oggi una importante rivisitazione del proprio sistema per l’organizzazione dei flussi di lavoro, aprendo così ad un maggior feeling con quei team che hanno scelto proprio Trello per coordinare i lavori di squadra durante questi mesi di smart working forzato.

Trello, tutte le novità 2021

La crescita degli strumenti collaborativi è stata fortissima durante il 2020 e nel 2021 andranno tutti a consolidare le posizioni acquisite. Sarà infatti su questi strumenti che sarà costruita la collaborazione remota negli anni a venire e Trello ha voluto riverniciare il proprio impatto visivo (nonché alcuni aspetti organizzativi) per meglio sposare le esigenze di quanti passano le proprie giornate a rimodulare i task attribuiti.

Nuova dashboard, nuova timeline, nuove schede, connessioni tra le bacheche, nuova sidebar e molto altro ancora. Trello parla esplicitamente di una rivoluzione visuale per il proprio strumento, con la finalità ultima di migliorare la fluidità delle operazioni: inevitabilmente un cambiamento sull’interfaccia implica qualche problema immediato di ambientamento, ma fin dal breve periodo sarà chiaro se le novità approntate possano effettivamente migliorare il look&feel e l’operatività quotidiana.

Trello non è solo una bacheca, né solo uno strumento di project management, né esclusivamente un posto dove organizzare una lista delle cose da fare: è un hub per gestire tutto quel che succede nel proprio team.

Il rollout delle novità di Trello è in corso. Al momento non sono state fornite indicazioni circa la tempistica entro cui tutti gli account saranno abilitati.