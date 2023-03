Trigona, il ransomware sta evolvendo: come evitare rischi

Alcuni ricercatori nell’ambito della sicurezza informatica hanno individuato dei mutamenti preoccupanti in un ransomware già conosciuto.

Lo stesso, chiamato Trigona (come una tipologia di ape), è operativo almeno dall’ottobre 2022. La massima diffusione di questo agente malevolo si è avuto nel corso del mese di dicembre, con diversi attacchi che hanno coinvolto pressoché qualunque settore: dall’edilizia alla finanza, dall’agricoltura al marketing.

Anche a livello di territori colpiti, Trigona ha dimostrato ampia adattabilità: si sono infatti registrati casi tanto negli Stati Uniti quanto in Nuova Zelanda, Italia inclusa.

A contraddistinguere l’operato di questo agente malevolo vi è un HTML con la richiesta di riscatto che viene recapitato alla vittima quando il dispositivo della stessa subisce l’infezione.

Il ransomware Trigona è una minaccia concreta anche per gli utenti italiani

Secondo gli esperti, il ransomware in questione sta mutando rapidamente e, a quanto pare, sta anche alzando sensibilmente le cifre richieste alle vittime. Un motivo in più per fare grande attenzione ed evitare, a tutti i costi, questo temibile attacco informatico.

Evitare Trigona, così come tanti altri ransomware o malware, è una priorità per chiunque navighi online. In questo senso, abbinare un antivirus ad altri strumenti raffinati, può essere un’ottima soluzione. In questo senso la VPN Surfshark offre adeguate garanzie.

Questa, oltre a offrire un servizio di Virtual Private Network tra i più apprezzati dell’intero settore, propone anche strumenti specifici per la protezione informatica.

L’Ad e Malware blocker, abbinato all’ottimo blocco dei pop-up, rappresenta infatti una piccola ulteriore garanzia lato protezione dei dispositivi.

Di fatto, abbinare questi strumenti a un comportamento consapevole e prudente in rete, può aiutare ad evitare problemi come ransomware o minacce simili.

Non solo: grazie all’attuale promozione Surfshark risulta anche interessante sotto il punto di vista dei costi.

Con l’82% di sconto sul piano biennale, a cui vengono aggiunti gratis 2 mesi di servizio, questa VPN non è solo utile ma anche alquanto conveniente.

