Trinity Desktop Environment: novità versione R14.1.5

Gli sviluppatori di Trinity Desktop Environment (TDE) hanno annunciata la disponibilità della versione R14.1.5. Il quinto aggiornamento di manutenzione di TDE R14.1 include novità, miglioramenti e bug fix. Il noto ambiente desktop può essere installato su molte distribuzioni Linux. Il prossimo update dovrebbe arrivare tra circa cinque mesi (26 aprile 2026).

Novità TDE R14.1.5

Trinity Desktop Environment è un fork di KDE 3.5. Conserva quindi il design di quest’ultimo e può essere installato dagli utenti che non vogliono usare KDE 4 o versioni successive. Può essere utilizzato su numerose distribuzioni, tra cui Arch Linux, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, OpenSUSE, Raspberry Pi OS, Red Hat Enterprise Linux, Slackware e Ubuntu. È disponibile anche per BSD e DilOS.

La versione R14.1.5 aggiunge il supporto per il tiling delle finestre in configurazioni multi-monitor. L’aggiornamento consente inoltre di cambiare la trasparenza (sfocatura) del Kicker (equivalente KDE della barra delle applicazioni di Windows). KDE Remote Desktop Connection (KDRC) supporta invece il comando incolla, consentendo l’invio di contenuti della clipboard come testo.

Altre novità di rilievo sono il pulsante mute dello slider del volume in Codeine (player video), il supporto per ffmpeg 8.0 in K9Copy (software per creare copie dei DVD) e il supporto per le date in formato unzip V6 al software Ark.

L’elenco completo di novità, miglioramenti e bug fix si può leggere nella pagina Wiki. Trinity Desktop Environment R14.1.5 aggiunge il supporto per Debian 13 (Trixie), Ubuntu 25.10 (Questing Quokka), openSUSE Leap 16, Fedora Linux 43 e RHEL 10. Gli sviluppatori hanno invece eliminato il supporto per Debian 10 (Buster), Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur), openSUSE Leap 15.5 e Fedora 41.

In questa pagina sono disponibili le istruzioni per l’installazione dell’ambiente desktop su varie distribuzioni. I Live CD con TDE R14.1.5 preinstallato possono essere scaricati da questa pagina.