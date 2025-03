Triplo sconto per lo smartphone indistruttibile DOOGEE Blade GT

DOOGEE Blade GT è in triplo sconto su Amazon. È senza dubbio il miglior affare di oggi se stai cercando uno smartphone indistruttibile, pronto per ogni sfida, che non tema l’acqua né le cadute. Può infatti vantare la certificazione IP69 e soddisfa gli standard militari MIL-STD-810H per la resistenza. Il design rugged riesce ad essere elegante e stiloso, con un effetto LED sul retro utile sia per le notifiche che durante la riproduzione della musica.

DOOGEE Blade GT: smartphone indistruttibile e stiloso

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche e le caratteristiche più importanti tra quelle in dotazione, invitando a visitare la pagina dedicata per altri dettagli.

Display da 6,72 pollici con risoluzione 2.4K e aggiornamento a 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 7050 5G;

32 GB di RAM LPDDR5 (12 GB + espansione);

256 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 2 TB);

tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel potenziata dall’AI;

batteria da 5.500 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida.

Ecco come fare per acquistare lo smartphone rugged DOOGEE Blade GT in triplo sconto, al prezzo finale di soli 199 euro, invece di 499 euro come da listino. Puoi scegliere tra le colorazioni Argento e Nero quella che preferisci.

La prima riduzione della spesa (-20%) è applicata in automatico;

per la seconda (-100 euro) è sufficiente attivare il coupon dedicato;

infine, per la terza, applicare il codice promozionale 2025PHONE .

È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso. Approfittane prima del sold out.