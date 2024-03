Tris di cavi USB-C con LED: doppio sconto di primavera

Ancora per poche ore hai la possibilità di acquistare il trio di cavi USB-C del marchio INIU al prezzo finale di soli 8,53 euro. Uno è lungo 50 centimetri, gli altri due sono da 2 metri. Ti torneranno utili per la ricarica dei dispositivi, ma non solo, anche per il trasferimento dati. Rimane poco tempo: approfitta delle promozioni sull’e-commerce, fino a mezzanotte, durante la Festa delle Offerte di Primavera.

INIU, cavi USB-C di qualità in doppio sconto

Da un lato c’è il connettore Type-A per la compatibilità con tutti i computer e i caricatori in circolazione, dall’altro, invece, quello Type-C che sta diventando lo standard del mercato. Il collegamento è in rame con sistema SuperConductivity che supporta la ricarica a 3,1 A e il trasferimento a 480 Mbps. Ancora, il rivestimento in nylon intrecciato, insieme ai giunti flessibili e all’impiego della lega di alluminio, assicura la resistenza nel tempo. A tutto questo si aggiunge un indicatore LED che si illumina di verde quando in uso. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto, dove trovi anche oltre 26.000 recensioni positive con un voto medio molto alto di 4,6/5 stelle.

Al prezzo finale di soli 8,53 euro, grazie al doppio sconto di oggi (da listino costano 14,99 euro), questo tris di cavi INIU è un ottimo affare. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani.

Il tempo è ormai quasi scaduto, rimangono poche ore per cogliere le offerte della Festa delle Offerte di Primavera. L’evento terminerà a mezzanotte: visita la sezione amazon.it/springdealdays e scegli ciò che desideri.