Triviaverse, il nuovo quiz Netflix: come funziona

Si intitola Triviaverse (sottotitolo L’universo dei quiz) il nuovo quiz interattivo disponibile da oggi su Netflix. Simile a quanto già visto in passato con Trivia Quest, propone una sfida basata in questo caso sulla rapidità e sul tempismo: per accumulare punti è necessario rispondere il più velocemente possibile. Un ennesimo esperimento della piattaforma che oltrepassa i confini dello streaming tradizionale.

È possibile giocare su smartphone, tablet, computer e televisori. Due le modalità previste: per un solo giocatore oppure in multiplayer con due sfidanti. Il trailer qui sotto è in inglese, ma il gioco è interamente tradotto in italiano. Questa la presentazione.

Oggi presentiamo Triviaverse: L’universo dei quiz, un’esperienza di veloci quiz divisi in tre round di difficoltà crescente nella modalità giocatore singolo e due round ciascuno nella modalità due giocatori. Dovrai rispondere correttamente al maggior numero di domande possibili entro un limite di tempo e raggiungere il punteggio più alto.

Al termine di ogni partita è assegnato un punteggio e si entra in classifica, proprio come nei quiz veri. Ad accompagnare le sessioni di gioco una grafica dallo stile futuristico, in linea con la musica di sottofondo.

Abbiamo provato Triviaverse e possiamo affermare che si tratta di un esperimento riuscito, soprattutto in vista delle festività, quando a molti accadrà di riunirsi di fronte al televisore con amici e parenti.

Le feste sono dietro l’angolo e se ti trovi a casa o in aeroporto con un po’ di tempo libero, oppure se hai bisogno di fare una pausa dallo shopping natalizio, non c’è niente di meglio della nuova esperienza interattiva di quiz su Netflix.

A proposito di contenuti interattivi, la speranza è che Netflix possa in futuro tornare a rendere disponibili anche esperienze più profonde e tal taglio cinematografico come quella vista negli anni scorsi con Black Mirror: Bandersnatch.

