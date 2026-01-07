 Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana
Settimana di altre importanti uscite su Disney+: spicca il debutto home video di Tron Ares.
Settimana di altre importanti uscite su Disney+: spicca il debutto home video di Tron Ares.

Tron Ares è il grande protagonista delle uscite settimanali su Disney+. La piattaforma di Topolino accoglie l’ultimo film della saga, che è disponibile da oggi per tutti gli abbonati al servizio. Ma non c’è solo questo, perché debuttano anche i nuovi episodi di Percy Jackson e gli Dei Dell’Olimpo, 9-1-1, Tracker, Cat’s Eye – Occhi di Gatto e altro ancora. Ricorda che puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese.

Questo l’elenco completo delle uscite settimanali:

Mercoledì 7 gennaio 

  • Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo – Nuovo Episodio
  • Percy Jackson e Gli Dei dell’Olimpo Official Podcast – Nuovo Episodio
  • 9-1-1 – Nuovo Episodio
  • 9-1-1 Nashville – Nuovo Episodio
  • Tracker – Nuovo Episodio
  • Abbott Elementary – Season Premiere
  • Tron Ares – Film
  • Kiff – Seconda Stagione
  • I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – Seconda Stagione
  • Made in Korea – Nuovo Episodio
  • Bruce Springsteen: Nebraska Live
  • Il Patriarca – Stagioni 1-2
  • Bluey – I Corti – Nuovo Episodio

Venerdì 9 gennaio

  • Cat’s Eye – Occhi di Gatto – Nuovo Episodio
  • A Thousand Blows – Stagione 2
  • The Tale of Silyan
Come detto, puoi abbonarti a Disney+ a partire da 6,99 euro al mesescegliendo il piano Standard con Pubblicità. In alternativa, avrai a disposizione anche i piani Standard senza pubblicità e Premium, con opzione annuale che permette di risparmiare due mesi sul prezzo di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 gen 2026

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
7 gen 2026
