Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana

Tron Ares è il grande protagonista delle uscite settimanali su Disney+. La piattaforma di Topolino accoglie l’ultimo film della saga, che è disponibile da oggi per tutti gli abbonati al servizio. Ma non c’è solo questo, perché debuttano anche i nuovi episodi di Percy Jackson e gli Dei Dell’Olimpo, 9-1-1, Tracker, Cat’s Eye – Occhi di Gatto e altro ancora. Ricorda che puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese.

Questo l’elenco completo delle uscite settimanali:

Mercoledì 7 gennaio

Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo – Nuovo Episodio

Percy Jackson e Gli Dei dell’Olimpo Official Podcast – Nuovo Episodio

9-1-1 – Nuovo Episodio

9-1-1 Nashville – Nuovo Episodio

Tracker – Nuovo Episodio

Abbott Elementary – Season Premiere

Tron Ares – Film

Kiff – Seconda Stagione

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – Seconda Stagione

Made in Korea – Nuovo Episodio

Bruce Springsteen: Nebraska Live

Il Patriarca – Stagioni 1-2

Bluey – I Corti – Nuovo Episodio

Venerdì 9 gennaio

Cat’s Eye – Occhi di Gatto – Nuovo Episodio

A Thousand Blows – Stagione 2

The Tale of Silyan

Come detto, puoi abbonarti a Disney+ a partire da 6,99 euro al mesescegliendo il piano Standard con Pubblicità. In alternativa, avrai a disposizione anche i piani Standard senza pubblicità e Premium, con opzione annuale che permette di risparmiare due mesi sul prezzo di abbonamento.