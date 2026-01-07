Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana

Tron Ares è il grande protagonista delle uscite settimanali su Disney+. La piattaforma di Topolino accoglie l’ultimo film della saga, che è disponibile da oggi per tutti gli abbonati al servizio. Ma non c’è solo questo, perché debuttano anche i nuovi episodi di Percy Jackson e gli Dei Dell’Olimpo, 9-1-1, Tracker, Cat’s Eye – Occhi di Gatto e altro ancora. Ricorda che puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese.
Questo l’elenco completo delle uscite settimanali:
Mercoledì 7 gennaio
- Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo – Nuovo Episodio
- Percy Jackson e Gli Dei dell’Olimpo Official Podcast – Nuovo Episodio
- 9-1-1 – Nuovo Episodio
- 9-1-1 Nashville – Nuovo Episodio
- Tracker – Nuovo Episodio
- Abbott Elementary – Season Premiere
- Tron Ares – Film
- Kiff – Seconda Stagione
- I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – Seconda Stagione
- Made in Korea – Nuovo Episodio
- Bruce Springsteen: Nebraska Live
- Il Patriarca – Stagioni 1-2
- Bluey – I Corti – Nuovo Episodio
Venerdì 9 gennaio
- Cat’s Eye – Occhi di Gatto – Nuovo Episodio
- A Thousand Blows – Stagione 2
- The Tale of Silyan
Come detto, puoi abbonarti a Disney+ a partire da 6,99 euro al mesescegliendo il piano Standard con Pubblicità. In alternativa, avrai a disposizione anche i piani Standard senza pubblicità e Premium, con opzione annuale che permette di risparmiare due mesi sul prezzo di abbonamento.