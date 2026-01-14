 Tron: Ares sbarca su Disney+ e vola subito al primo posto della Top 10 italiana
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tron: Ares sbarca su Disney+ e vola subito al primo posto della Top 10 italiana

Il nuovo film del franchise racconta il duello tra la Dillinger Systems e l'ENCOM per trasformare le attuali entità digitali in realtà.
Tron: Ares sbarca su Disney+ e vola subito al primo posto della Top 10 italiana
Entertainment TV Film e Serie TV
Il nuovo film del franchise racconta il duello tra la Dillinger Systems e l'ENCOM per trasformare le attuali entità digitali in realtà.

Disponibile dal 7 gennaio, Tron: Ares è subito balzato al primo posto della Top 10 italiana della piattaforma streaming Disney+. Il film con protagonista l’attore Jared Leto nei panni di Ares è il nuovo capitolo, il terzo, del franchise Tron: più nello specifico, si tratta del sequel della pellicola Tron: Legacy, la cui uscita nelle sale cinematografiche risale al 2010.

Per chi non l’ha visto al cinema lo scorso ottobre, l’abbonamento a Disney+ a partire da 6,99 euro al mese rimane l’unica possibilità per riuscire a vedere il nuovo capitolo di Tron diretto dal regista norvegese Joachim Ronning, in passato dietro la macchina da presa per film quali La ragazza del mare, Maleficient – Signora del male e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Pagina offerta Disney

Di cosa parla Tron: Ares

Il nuovo film del franchise cinematografico Tron racconta il duello tra la Dillinger Systems e l’ENCOM per trasformare le attuali entità digitali in realtà. L’ENCOM sembra partire avvantaggiata dopo la scoperta del codice Permanence, codice che dovrebbe riuscire a infrangere la barriera dei 29 minuti, vale a dire il limite di vista delle entità digitali.

Tornando ai piani di abbonamento Disney+, il piano più economico – Standard con pubblicità – costa 6,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo: al termine di ogni mese si è liberi se rinnovare o meno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Con questo piano la visione di film e serie può venire interrotta da piccoli spazi pubblicitari.

Gli altri due piani sono Standard e Premium: costano rispettivamente 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno) oppure 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno). Entrambi i piani eliminano la pubblicità durante i film e le serie televisive, oltre proporre l’opzione Download con cui vedere i propri contenuti preferiti anche offline.

Pagina offerta Disney

https://www.youtube.com/watch?v=1AEPAyQ9Tz0&pp=ygURdHJvbiBhcmVzIGRpc25leSs%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026

Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026
HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?

HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?
Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€

Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€
Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana

Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana
Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026

Apple TV gratis fino a 3 mesi: ecco la promo di gennaio 2026
HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?

HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?
Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€

Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€
Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana

Tron Ares e non solo: le uscite Disney+ della settimana
Federico Pisanu
Pubblicato il
14 gen 2026
Link copiato negli appunti