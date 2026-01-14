Tron: Ares sbarca su Disney+ e vola subito al primo posto della Top 10 italiana

Disponibile dal 7 gennaio, Tron: Ares è subito balzato al primo posto della Top 10 italiana della piattaforma streaming Disney+. Il film con protagonista l’attore Jared Leto nei panni di Ares è il nuovo capitolo, il terzo, del franchise Tron: più nello specifico, si tratta del sequel della pellicola Tron: Legacy, la cui uscita nelle sale cinematografiche risale al 2010.

Per chi non l’ha visto al cinema lo scorso ottobre, l’abbonamento a Disney+ a partire da 6,99 euro al mese rimane l’unica possibilità per riuscire a vedere il nuovo capitolo di Tron diretto dal regista norvegese Joachim Ronning, in passato dietro la macchina da presa per film quali La ragazza del mare, Maleficient – Signora del male e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Di cosa parla Tron: Ares

Il nuovo film del franchise cinematografico Tron racconta il duello tra la Dillinger Systems e l’ENCOM per trasformare le attuali entità digitali in realtà. L’ENCOM sembra partire avvantaggiata dopo la scoperta del codice Permanence, codice che dovrebbe riuscire a infrangere la barriera dei 29 minuti, vale a dire il limite di vista delle entità digitali.

Tornando ai piani di abbonamento Disney+, il piano più economico – Standard con pubblicità – costa 6,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo: al termine di ogni mese si è liberi se rinnovare o meno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Con questo piano la visione di film e serie può venire interrotta da piccoli spazi pubblicitari.

Gli altri due piani sono Standard e Premium: costano rispettivamente 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno) oppure 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno). Entrambi i piani eliminano la pubblicità durante i film e le serie televisive, oltre proporre l’opzione Download con cui vedere i propri contenuti preferiti anche offline.

