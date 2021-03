Qual è l’investimento necessario per mettere un piede nell’affascinante mondo delle stampanti 3D? La spesa si è fortemente ridotta nel corso degli ultimi anni, grazie alla commercializzazione di modelli base con tutto ciò che serve per prendere confidenza con la tecnologia. A tal proposito segnaliamo qui oggi il modello Tronxy XY-2 Pro acquistabile al prezzo di soli 124,90 euro senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

Tronxy XY-2 Pro, la stampante 3D: le caratteristiche

Garantito il pieno supporto ai filamenti da 1,75 millimetri di vario tipo. Non manca nemmeno un display touch a colori da 3,5 pollici attraverso cui controllare ogni operazione. Come si può osservare nell’immagine qui sotto il volume di stampa è pari a 255x255x260 millimetri. Ci sono poi la testa dell’estrusore a doppia ventola e il sensore di livellamento automatico. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche e alle funzionalità della stampante 3D rimandiamo alla scheda tecnica.

Oggi Tronxy XY-2 Pro è proposta su eBay al prezzo di soli 124,90 euro. Come già scritto in apertura il prodotto, che si trova in Italia, viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 2.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma.