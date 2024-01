True Detective Night Country: come vederla in streaming su NOW

True Detective Night Country è l’attesa quarta stagione della serie TV firmata HBO, sicuramente tra le più bramate dai fan all’inizio di quest’anno. Se anche tu vuoi far parte della festa puoi abbonarti al pass Entertainment di NOW che ti permette di guardare tutti gli episodi in streaming e in contemporanea con gli USA. Le nuove puntate escono ogni lunedì.

True Detective Night Country è in streaming su NOW

La trama della quarta stagione di True Detective prende avvio durante la lunga notte invernale ad Ennis, in Alaska, quando i sei uomini responsabili della gestione della Tsalal Arctic Research Station scompaiono misteriosamente senza lasciare alcuna traccia.

Le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, per risolvere questo enigma, si troveranno ad affrontare non solo le sfide del caso, ma anche i loro demoni interiori e l’oscurità che avvolge la regione artica. Nel corso della loro indagine, dovranno svelare segreti nascosti e ben protetti dal freddo abbraccio del ghiaccio.

Tutto questo potrai vederlo in diretta streaming dai tuoi dispositivi preferiti su NOW. Ti basta acquistare il pass Entertainment, disponibile da 6,99 euro al mese, che ti permette di accedere a questa e a numerose altre serie TV firmate HBO, come The Last of Us. Insomma avrai una valanga di intrattenimento tra cui scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.