True Detective Night Country: guarda il finale di stagione in streaming

Atto conclusivo di True Detective Night Country, la quarta stagione della popolare serie TV HBO. Oggi puoi guardare il finale di stagione in streaming su NOW, grazie al pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese. E naturalmente hai anche la possibilità di rivedere tutti gli altri episodi e soprattutto tutte le altre stagioni.

True Detective Night Country: il finale di stagione in streaming

Il pass Entertainment + Cinema di NOW TV ti permette di guardare in streaming on-demand l’ultima puntata di True Detective Night Country. E, come dicevamo, non c’è solo questo: potrai rivedere tutti gli episodi e le stagioni passate, inclusa l’amatissima prima stagione, oltre a numerosi altri contenuti.

Con questo pass infatti avrai accesso a quello che è tutto l’intrattenimento di Sky in streaming tra show televisivi e serie TV. In più hai anche il cinema con decine di prime visioni e oltre 1000 contenuti on-demand.

NOW è disponibile sulle principali piattaforme elettroniche come PC, smartphone, tablet, smart TV, TV Stick e console da gioco. In pratica, porti il grande intrattenimento sempre con te e lo fai ad un prezzo da paura: solo 6,99 euro al mese, non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.