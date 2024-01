True Detective Night Country: guarda il nuovo episodio in streaming

Oggi è stato il grande giorno del lancio del secondo episodio di True Detective Night Country, la quarta stagione della fortunata serie HBO. Puoi guardare la puntata in contemporanea con gli Stati Uniti in diretta streaming su NOW, sfruttando il pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

True Detective Night Country in streaming: guardalo ora su NOW

Il pass Entertainment di NOW è la tua chiave di accesso ad un vero e proprio mondo di intrattenimento. Non solo puoi guardare in streaming True Detective Night Country, ma anche tutte le altre serie TV internazionali di successo firmate HBO, come The Last of Us, le altre stagioni di True Detective e molto altro ancora.

E poi all’interno del pacchetto trovi tutti gli show di Sky: le nuove puntate di MasterChef Italia, le repliche di X Factor, 4 Ristoranti e tutto quello che desideri a portata di click e on-demand su tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Il secondo episodio di True Detective Night Country approfondisce quanto lasciato in sospeso con la prima puntata, portandoci sempre più in profondità dei misteri nascosti in questa affascinante serie TV con Jodie Foster e Kali Reis tra i protagonisti.

Non perderti la puntata in streaming su NOW: abbonati adesso a partire da soli 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.