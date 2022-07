Truecaller sfida Clubhouse con Open Doors

La software house svedese, nota per Truecaller, entra nel settore delle chat audio con Open Doors, sfidando Clubhouse e altri simili servizi nati negli ultimi due anni, come Twitter Spaces, Facebook Live Audio Rooms e Spotify Greenroom. L’app gratuita è già disponibile sugli store di Apple e Google.

Open Doors: meno vincoli di Clubhouse

Truecaller offre da diversi anni l’omonima app che consente di bloccare la chiamate indesiderate. Può essere utilizzata anche per bloccare gli SMS spam, identificare il chiamante e inviare messaggi. L’esperienza accumulata nello sviluppo di funzionalità utili per la comunicazione è stato ora sfruttata per creare Open Doors. Rispetto a Clubhouse ci sono meno restrizioni (niente stanze o inviti).

Se l’utente usa già Truecaller è sufficiente effettuare l’accesso con lo stesso account. Altrimenti è necessario inserire il numero di telefono e il codice OTP di verifica. Open Doors chiede solo due permessi per accedere alla rubrica e all’audio. Per avviare una conversazione basta scegliere gli amici nella rubrica (che devono avere l’app sullo smartphone). I contatti riceveranno una notifica (o il link condiviso), così come i loro contatti.

Al momento l’app è in inglese, spagnolo, francese, hindi e latino. Altre lingue verranno aggiunte su richiesta degli utenti. Truecaller afferma che non invierà nessun dato ai server, né ascolterà le conversazioni. Non ci sono tool di moderazione, ma la software house svedese potrebbe aggiungere la funzionalità per silenziare o bloccare gli utenti più fastidiosi. Non ci sono inserzioni pubblicitarie e al momento non è previsto un piano per la monetizzazione.