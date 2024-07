Truepush addio: il servizio di push notification chiude il 31 agosto 2024

“Cari utenti, siamo spiacenti di informarvi che i servizi di Truepush saranno sospesi a partire dal 31 agosto 2024. Siamo impegnati a garantire una transizione agevole per tutti i nostri utenti durante questo periodo. Vi invitiamo a recuperare eventuali dati o informazioni importanti di cui potreste aver bisogno prima di tale data”.

Con questo messaggio nella propria dashboard tanti utenti di Truepush hanno scoperto di dover presto cambiare servizio di invio delle notifiche push, gli alert che tanti di noi ricevono quotidianamente dai siti Web a cui abbiamo consentito l’invio di questi messaggi. Truepush è una delle piattaforme più popolari per le notifiche push, anche grazie ad un piano base completamente gratuito che consentiva l’invio a 30.000 sottoscrittori. La chiusura dei servizi di Truepush avrà effetto a partire dal 31 agosto 2024.

Fondata con l’obiettivo di fornire una soluzione semplice e gratuita per le notifiche push, Truepush ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità potenti. La piattaforma è stata particolarmente apprezzata dalle piccole e medie imprese, così come dai creatori di contenuti e dagli sviluppatori, per la sua capacità di migliorare l’engagement degli utenti senza gravare sui costi.

Truepush, pur non avendo rilasciato alcun comunicato o blog post in merito alla sua chiusura, né alcuna email di avviso ai propri utenti, a parte un messaggio nella dashboard degli attuali clienti, ha garantito che durante il periodo di transizione, gli utenti avranno tutto il supporto necessario per esportare i loro dati e migrare verso altre soluzioni.

La chiusura di Truepush solleva questioni importanti per molti utenti, che ora devono trovare alternative valide per mantenere l’interazione con il proprio pubblico. La migrazione verso altri servizi di push notification non è mai indolore e fondamentalmente equivale ad una ricostruzione del database dei propri iscritti su un altro servizio alternativo (OneSignal ad esempio), ma non vi è ad oggi una procedura automatica che consenta una transizione indolore.