Truffa phishing del pacco in giacenza: ecco come difendersi

La truffa phishing del pacco in giacenza, come ogni periodo natalizio, torna di moda. D’altronde, questo è il periodo dell’anno in cui gli acquisti online raddoppiano o triplicano.

Si tratta di una truffa perpetrata tramite mail o SMS in cui c’è scritto che un fantomatico pacco è in arrivo e verrà consegnato previo inserimento dei propri dati e fare clic su un link, ovviamente fraudolento.

A lanciare l’allarme è stata la Polizia di Stato sul suo profilo Twitter, che ha invitato gli utenti a non cliccare su tale link e di inserire dati personali.

Secondo una recente ricerca sugli SMS fraudolenti, in Italia la campagna di phishing principale riguarda proprio la diffusione di diversi siti fasulli inerenti a una fantomatica società di spedizioni.

Non solo: prima e durante la settimana di Natale scorsa, gli hacker hanno impersonato pubbliche amministrazioni, banche, Agenzia delle Entrate e altro con l’intento di provare a rubare i dati sensibili degli utenti.

