Truffe con l'AI: 4 segnali d'allarme per non farsi ingannare

La vecchia truffa del finto premio da ritirare, con i suoi errori grammaticali e il tono palesemente artefatto, aveva almeno il pregio di essere riconoscibile. Bastava una lettura superficiale per capire che qualcosa non tornava. Quell’epoca è finita.

Le truffe basate sull’intelligenza artificiale sono un salto di categoria. Le email sono scritte in un italiano impeccabile, personalizzate con dettagli che sembrano impossibili da conoscere per un estraneo. Le voci al telefono imitano quelle dei familiari con una precisione che fa venire i brividi…

Truffe generate dall’AI: 4 indizi

Il problema non è più riconoscere la truffa dall’aspetto, ma dal meccanismo. Ecco i quattro segnali d’allarme che funzionano anche quando l’apparenza è perfetta.

Primo segnale: l’urgenza che non ammette pause

Il truffatore ha bisogno di una cosa sola: che la vittima agisca prima di pensare. Per questo il meccanismo preferito è l’urgenza la telefonata che annuncia un mandato di cattura se non si forniscono i dati immediatamente, il messaggio che avverte del blocco imminente di un conto, la voce di un familiare in difficoltà che ha bisogno di soldi adesso.

L’urgenza funziona perché attiva la parte del cervello che gestisce le emergenze e disattiva quella che ragiona. È progettata per impedire il pensiero critico, e più la situazione sembra grave, più efficace è il meccanismo.

La difesa è una sola: fermarsi. Non importa quanto la situazione sembri urgente. Se qualcuno chiama dicendo di essere del tribunale e minaccia un mandato se non si fornisce il codice fiscale, meglio riattaccare e chiamare direttamente il tribunale. Se un familiare chiama chiedendo soldi con voce disperata, idem, è preferibile chiudere e richiamare su un canale che si utilizza abitualmente.

Secondo segnale: le email sui propri account

Tra le truffe più diffuse ci sono le email che riguardano gli account, bancari, di posta, di servizi online. Quello che le rende pericolose nel 2026 è che sembrano autentiche. Il logo è quello giusto, il linguaggio è professionale, il formato è identico alle comunicazioni reali. A volte contengono persino dettagli personali corretti, come il nome, l’ultima cifra della carta, un riferimento a un acquisto recente.

Possono annunciare il blocco dell’account per attività sospetta, la necessità di reimpostare la password a causa di una violazione dei dati, un pagamento non autorizzato da verificare. Il meccanismo è sempre lo stesso: creare una preoccupazione e offrire un collegamento per “risolvere” il problema.

Quel collegamento è la trappola. Porta a una pagina che replica perfettamente quella del servizio reale e che cattura le credenziali nel momento in cui le si inserisce.

La regola: non cliccare mai su nessun collegamento in un’email non richiesta. Non scaricare allegati. Se il messaggio riguarda un problema con un account, aprire il sito del servizio digitandone l’indirizzo direttamente nel browser, mai dal collegamento nell’email, e verificare da lì. Se il problema esiste davvero, sarà visibile nell’account. Se non c’è traccia di nulla, l’email era la truffa.

Cambiare la password per precauzione non fa mai male, a patto di farlo dal sito ufficiale, non dal collegamento nell’email sospetta.

Terzo segnale: le richieste di denaro

Anche se il proprio migliore amico chiedesse dei soldi, la prima reazione dovrebbe essere chiedergli perché. Lo stesso vale per qualsiasi richiesta ricevuta per posta, per email o per telefono.

Le email e le voci generate dall’AI sono incredibilmente convincenti, e la paura di conseguenze, un pagamento mancato, un debito accumulato, una penale in arrivo, può spingere a reagire prima di ragionare. Soprattutto se si è persone scrupolose con le proprie finanze. l’idea di aver dimenticato un pagamento è talmente fastidiosa da rendere plausibile qualsiasi richiesta.

La difesa è la stessa di sempre: non cliccare su nessun collegamento e non fornire informazioni finanziarie. Se si è davvero mancato un pagamento, andare direttamente alla fonte, il sito della banca, il portale del servizio, l’ufficio competente, e verificare da lì. Gestire sempre i propri soldi nei canali che si usano abitualmente, mai attraverso qualcuno che vi contatta senza preavviso.

Un dettaglio che i truffatori sfruttano: le aziende vendono i dati degli utenti e subiscono violazioni informatiche con regolarità. Il fatto che un’email contenga informazioni personali corrette non significa che sia legittima, significa solo che quei dati sono finiti nelle mani sbagliate. Un’email con il proprio nome, il proprio indirizzo e il riferimento a un servizio che si usa davvero può essere tanto una comunicazione autentica quanto una truffa costruita con dati rubati.

Quarto segnale: la resistenza alle domande

Verificare le informazioni è la difesa fondamentale contro qualsiasi truffa. Ma c’è un segnale ancora più rivelatore: cosa succede quando si prova a verificare. I truffatori, umani o automatizzati, reagiscono male alle domande. Diventano evasivi, cambiano argomento, mettono pressione, si irritano, insistono che non c’è tempo per controlli.

Una persona o un’organizzazione legittima non ha nessun problema se si chiede di verificare. Un operatore bancario vero non si offende se si dice richiamo io il numero ufficiale . Un tribunale vero non minaccia conseguenze se si chiede un documento scritto. Un familiare vero non rifiuta di farsi richiamare.

Se la persona o il sistema con cui si sta parlando non collabora quando si fanno domande, se mette pressione, se diventa insistente, se cerca di impedire di verificare, è il segnale più forte che qualcosa non va. Non servono competenze tecniche per riconoscerlo, ma solo la volontà di fare una domanda in più e vedere come reagisce l’interlocutore.

La regola che funziona contro tutto

I quattro segnali sono diversi ma la difesa è sempre la stessa: verificare alla fonte, senza fretta, attraverso canali che si controllano. Non importa quanto l’email sia convincente, quanto la voce sia familiare, quanto la situazione sembri urgente. La truffa ha bisogno che si agisca prima di pensare. Il semplice atto di fermarsi, chiudere il messaggio, riattaccare il telefono e verificare l’informazione indipendentemente è sufficiente a neutralizzare la stragrande maggioranza dei tentativi, anche quelli costruiti con l’intelligenza artificiale più sofisticata.