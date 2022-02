Truffe online: come proteggersi? 6 consigli utili

Le piattaforme preferite dai truffatori sono quelle che presentano il più vasto bacino d’utenza. Parliamo, ad esempio, di Facebook, Instagram e Twitter, dove i malintenzionati cercano di indurre le persone ad investire in criptovalute, FOREX e trading binario sfruttando l’alto potere attrattivo dei social. UK Finance ha stimato che le truffe nel settore degli investimenti sono aumentate ben dell’84% nella prima metà del 2021 e le perdite totali sono quasi raddoppiate da 55,2 milioni di sterline (pari a 61,4 milioni di euro) nella prima metà del 2020 a 107,7 milioni di sterline (ovvero 127,2 milioni di euro).

Ma come riescono queste figure a truffare così tante persone e come difendersi? Ci sono una serie di utili consigli da seguire, ma quello più importante – oltre a tenere sempre di occhi aperti – è affidarsi a un buon antivirus, che possa segnalare quando navighiamo un sito web sospetto oppure se entriamo in contatti con virus e malware. Uno dei migliori antivirus in circolazione è BullGuard, che offre tante utili funzioni per la protezione di ogni singolo utente. Premium Protection, il piano più completo e avanzato proposto da BullGuard, è al momento scontato del 60%, ovvero solamente 36 euro al mese.

Come proteggersi dalle truffe online: consigli

Come abbiamo accennato, prestare attenzione è la cosa più importante di tutte. Perciò ecco alcuni utilissimi consigli, forniti direttamente da BullGuard, per aiutarti ad identificare una truffa online ed evitare così di caderci.

L’affare è troppo bello per essere vero? Allora non lo è. I truffatori, spesso, fingono di far parte di organizzazioni legittime ed affidabili, fornendo incentivi piuttosto allettanti. La prima cosa da fare è effettuare una rapida ricerca in rete della promozione che ci viene proposta: se la compagnia in cui il truffatore si identifica sta promuovendo una promozione, sicuramente sarà visibile anche sul suo profilo ufficiale.

Se una promozione non ci convince, allora è possibile contattare direttamente l’azienda attraverso i canali social ufficiali oppure il sito web e domandare se siano loro i veri promotori e – in caso negativo – segnalare il problema. Annunci falsi sui social media. A volte i truffatori potrebbero anche fingersi di essere inserzionisti. Se sei l’amministratore di una pagina conosciuta, potresti ricevere messaggi da account truffa che chiedono di pagare per farti pubblicizzare i loro messaggi truffa. Tieni gli occhi bene aperti e approfondisci sempre prima di fare qualsiasi passo.

BullGuard per proteggerti dalle truffe

Un buon antivirus può proteggerci da truffe e furti d’identità: questo è ciò che fa il pluripremiato BullGuard. Il piano Premium Protection – che, ricordiamo, è in offerta al 60% di sconto a soli 36 euro – è il più completo e avanzato di tutta la linea proposta da BullGuard. Ma cosa lo contraddistingue dagli altri? Il suo pezzo forte sono, sicuramente, tutti i servizi che offre. Ecco alcuni fra i più interessanti ed esclusivi.