Truffe Online: ora anche la salute degli utenti è in pericolo

Le truffe online oggi non si limitano al furto di identità o di denaro, ma adesso sono pericolose anche per la salute. Infatti, proprio in questi giorni è stata scoperta una nuova frode che si sta diffondendo sui social tramite un video deepfake che sfrutta la fama del presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il dottor Silvio Garattini.

Di cosa si tratta nello specifico? In pratica, navigando tra i post di uno dei più diffusi social network, Facebook, è possibile incappare in un video annuncio che trasmette un’intervista a questo famoso medico. Tutto realizzato per sembrare ufficiale e reale. In realtà tutto è stato realizzato per promuovere una “ricetta del cocktail purificante per il corpo miracoloso“.

Questo è proprio il titolo della pagina web in rumeno che si apre cliccando sul link collegato a un pulsante. Infatti, durante il video che circola su Facebook, più volte l’utente è invitato a cliccare per avere più informazioni. Ciò fa emergere come le truffe online possano mettere a rischio la salute degli utenti con informazioni mediche false e non certificate.

Truffe Online pericolose per la salute: qual è il contenuto del video deepfake

Il contenuto del video deepfake che ha rubato l’identità del dottor Garattini fa emergere la pericolosità di alcune truffe online per la salute degli utenti. “Sì, ho dato dell’idiota a chi usa ancora delle pillole per curare i dolori articolari nel 2025. Pensi di essere immortale? Non siate ingenui! Se davvero volete liberarvi dei dolori articolari, ascoltate attentamente“, è l’inizio dell’intervista fake.

Di contro, il famoso medico ha specificato: “Non ho mai pronunciato quelle frasi e non pubblicizzo farmaci o rimedi. Si tratta di una truffa, che danneggia me e ha danneggiato tante persone, cadute nella rete di questi approfittatori. Nonostante il ricorso agli avvocati e altre azioni che abbiamo intrapreso, non riusciamo a bloccarli. I video che vengono diffusi sono ottenuti modificando filmati di mie vecchie interviste. Ricevo tante email di utenti di Facebook che mi chiedono spiegazioni o raccontano di essere stati ingannati. Mi dispiace tanto per loro. Quello che si può fare è diffondere la conoscenza della truffa per mettere in guardia il pubblico. Ci stiamo impegnando in tal senso“.

Il consiglio degli esperti è di diffidare sempre di informazioni legate a medicina e salute che sponsorizzano prodotti sui social network. Come in questo caso si tratta di truffe online che possono portare a conseguenze molto pericolose per la propria salute. Occorre sempre rivolgersi al proprio medico o a specialisti.