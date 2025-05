Truffe Svuota Conto PayPal mettono al muro gli utenti: come riconoscerle

In questi giorni McAfee Labs, nota azienda di cybersicurezza, ha registrato un pericoloso aumento delle truffe svuota conto a tema PayPal. Sono già molti gli utenti caduti in queste trappole. Le vittime stanno crescendo di numero e questo richiede un’azione tempestiva di informazione per evitare che altri finiscano per perdere identità e denaro.

“Nell’era digitale di oggi, le piattaforme di pagamento online come PayPal sono diventate strumenti essenziali per le nostre transazioni quotidiane. Purtroppo, sono anche bersagli privilegiati per quei criminali informatici che cercano di rubare dati personali e denaro. McAfee Labs ha scoperto una tendenza preoccupante nel picco di truffe tramite email legate a PayPal, che nel febbraio 2025 sono aumentate di sette volte rispetto a gennaio“, hanno spiegato gli esperti.

In particolare, nonostante l’impegno costante di PayPal contro le truffe svuota conto per proteggere gli utenti, le tecniche dei truffatori sono in continuo divenire. I ricercatori di McAfee Labs hanno specificato: “La recente impennata è stata ricondotta a un’unica campagna molto efficace in cui gli aggressori inviano email dall’aspetto ufficiale con avvisi di ‘Azione necessaria’. Chiedono agli utenti di aggiornare i dettagli del proprio account entro 48 ore, pena la sospensione dello stesso“.

Truffe Svuota Conto PayPal: come riconoscerle e come difendersi

Esistono elementi inconfondibili che permettono a un utente di riconoscere le nuove truffe svuota conto a tema PayPal. Prima di tutto la tendenza è sempre quella di generare un senso di urgenza e di panico. Lo fanno avvisando di una fantomatica sospensione dell’account senza un immediato ripristino, inviando false offerte di carte regalo PayPal, fatture fraudolente, sondaggi ingannevoli, assistenza clienti per problemi di pagamento o conferme e richieste di pagamento inventate.

Verifica sempre il dominio del mittente della mail e confrontalo con quello ufficiale di PayPal, se non è lo stesso ti trovi davanti a una delle truffe di questi giorni. Inoltre, all’interno delle email ci sono sempre collegamenti che rimandano a pagine web che non sono domini ufficiali.