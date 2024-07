Truffe Telefoniche: 3 consigli per riconoscerle subito

D’ora in poi sarai in grado di riconoscere le truffe telefoniche grazie a 3 consigli in grado di smascherarle. Telemarketing selvaggio, call center ai limiti del legale, bugie create appositamente per chiudere più ordini possibili sono solo alcune delle tecniche che certi operatori mettono in atto. A questo si aggiungono poi veri e propri criminali che si fingono dipendenti di banche, servizi ed enti per rubare denaro alle vittime.

In questi ultimi mesi si sta diffondendo la truffa dello squillo killer. Una truffa pericolosa che mette in pericolo il credito residuo e i risparmi degli utenti. Tutti possono essere colpiti da questa e da moltissime altre truffe telefoniche. Ecco perché oggigiorno è bene, oltre che a rimanere aggiornati sulle ultime tecniche di raggiro, anche conoscere bene alcuni trucchi per riconoscerle e così difendersi in modo attivo senza subire.

Truffe Telefoniche: ecco i 3 consigli che devi memorizzare

Una volta, molti anni fa, poteva capitare di ricevere scherzi telefonici da buontemponi che pescavano il tuo numero di casa dall’elenco telefonico. Oggi invece cybercriminali e call center spietati cercano in tutti i modi di raggirare chi risponde al telefono con raggiri molto pericolosi e particolarmente dannosi per chi ne cade vittima. Oggi puoi dire basta alle truffe telefoniche grazie a questi 3 consigli che ti permetteranno di riconoscerle subito ed evitarle.

Chiedi a chi ti sta contattando di dirti nome, cognome e azienda altrimenti riattacca subito. Non condividere informazioni sensibili. Offerte vantaggiose attivabili solo telefonicamente con dati personali e dettagli su forniture e fatture richiedono attenzione. Evita di richiamare numeri sconosciuti senza prima aver verificato l’affidabilità sul sito di Agcom.

A questi 3 consigli è sempre indispensabile aggiungere prudenza e buon senso per non cadere vittima delle truffe telefoniche. Fornire i propri dettagli di pagamento al telefono non è mai una scelta saggia. Inoltre, se quella chiamata fa sorgere in te dubbi o preoccupazioni non agire d’impulso, ma concludila. Dopodiché contatta la stessa azienda al suo numero ufficiale per chiedere spiegazioni in merito.