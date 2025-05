Truffe Telefoniche: attenzione ai falsi operatori bancari

Gli esperti di sicurezza informatica insieme alla Polizia Postale, stanno mettendo in guardia gli utenti italiani da pericolose truffe telefoniche veicolate attraverso falsi operatori bancari. Si tratta di vere e proprie chiamate con numerazioni telefoniche che appaiono ufficiali agli occhi del destinatario.

Questo perché i truffatori sfruttano la tecnologia dello spoofing telefonico che clona numeri di telefono ufficiali per rendere più credibile quello che cercano di ottenere dalle vittime. “Le indagini svolte dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale hanno permesso di ricostruire le modalità dell’ennesima tipologia di truffa realizzata da impostori che si spacciano per dipendenti di Banche, di Poste Italiane o anche per agenti della Polizia Postale“, spiegano le forze dell’ordine.

Nello specifico: “Il truffatore intima alla vittima di non rivelare nulla ai dipendenti dello sportello e insiste per mantenere la conversazione al telefono, per assicurarsi che la vittima esegua fedelmente le indicazioni del truffatore“. Una pratica utilizzata nelle nuove truffe telefoniche con falsi operatori bancari.

I consigli per evitare la trappola delle truffe telefoniche con falsi operatori bancari

Come puoi evitare la trappola delle truffe telefoniche con falsi operatori bancari? Gli esperti della Polizia Postale hanno redatto un vademecum molto valido in grado di rendere la vita più facile agli utenti e più difficile ai truffatori. Lo riportiamo qui di seguito affinché possa essere utile.

Non comunicare mai le credenziali di accesso, i dati delle carte e i codici di sicurezza attraverso link inviati tramite SMS o al telefono;

le credenziali di accesso, i dati delle carte e i codici di sicurezza attraverso link inviati tramite SMS o al telefono; Verificare la tipologia delle operazioni che si stanno eseguendo;

la tipologia delle operazioni che si stanno eseguendo; Diffidare di richieste di dati personali ricevute al telefono o tramite mail o sms;

di richieste di dati personali ricevute al telefono o tramite mail o sms; Controllare l’attendibilità di una e-mail prima di cliccare e scaricare gli allegati;

l’attendibilità di una e-mail prima di cliccare e scaricare gli allegati; Utilizzare esclusivamente l’App ufficiale e contatti telefonici verificati.

Diffida sempre da chi ti chiede dettagli personali e dati bancari al telefono, tramite SMS o email.