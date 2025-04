Truffe Telefoniche: dall'altra parte potrebbe esserci l'intelligenza artificiale

Oggi l’AI sta entrando prepotentemente nelle nostre vite non solo per migliorarle, ma anche per permettere ai cybercriminali di facilitare i loro raggiri. Infatti, proprio in queste ultime settimane sta emergendo un fenomeno particolarmente pericoloso. I criminali stanno utilizzando l’intelligenza artificiale nelle truffe telefoniche.

Questo dato sta spaventando anche gli esperti di sicurezza informatica che, negli ultimi mesi, si stanno trovando davanti un’evoluzione degli attacchi particolarmente difficile da affrontare. Nel caso specifico, ai cybercriminali bastano solo 30 secondi di audio per riprodurre esattamente la voce registrata grazie a tool AI, facilmente accessibili.

Quindi, le truffe telefoniche, sfruttando l’intelligenza artificiale, sono in grado di riprodurre perfettamente la voce di un familiare che chiede aiuto. L’obiettivo è estorcere denaro facendo credere che qualcuno a noi molto caro è in pericolo. Non mancano anche truffe in cui viene imitata la voce di personaggi famosi dello spettacolo e/o ministri.

Truffe Telefoniche, Intelligenza Artificiale e Spoofing: il risultato è esplosivo

Le nuove truffe telefoniche, unendo intelligenza artificiale e spoofing, ottengono un risultato esplosivo. La vittima riceve una telefonata da una voce che conosce e con un numero ufficiale, che cancella ogni dubbio. Questi sono gli ingredienti per realizzare un piano e concluderlo senza alcun problema né alcuna fatica.

Ecco perché è importantissimo mettere in pratica quei consigli che permettono di affrontare una situazione con razionalità e prudenza. Il primo consiglio degli esperti è quello di non farsi prendere dal panico. In certe situazioni le scelte avvengono senza pensarci ed è quello che vogliono i cybercriminali.

Se ricevi una chiamata di aiuto da una persona che conosci con una richiesta di denaro, aspetta prima di agire. Solitamente la cosa migliore da fare è concludere la telefonata e richiamare quella persona tramite il contatto che hai in rubrica e non il numero dal quale ti ha chiamato che potrebbe essere clonato. Così puoi smascherare pericolose truffe telefoniche che sfruttano l’intelligenza artificiale.