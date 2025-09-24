Truffe Telefoniche: quali numerazioni nascondono una trappola

Le truffe telefoniche sono una delle minacce più diffuse e pericolose in Italia. Attraverso questo mezzo cybercriminali esperti o call center truffaldini riescono a ottenere le nostre informazioni più sensibili e, alla peggio, rubare anche il nostro denaro. Triste a dirsi, sono più le telefonate che nascondono pericoli di quelle che invece propongono veri affari.

Proprio per questo è importantissimo imparare a difendersi da questo pericolo. Tuttavia non è sempre facile. Il fatto è che, quando riceviamo una chiamata, per istinto rispondiamo per capire di chi si tratta effettivamente. Ed è questa curiosità mista a preoccupazione che ci fa cadere nella trappola. Tutti dovremmo essere preparati a riconoscere il pericolo.

Ecco perché può essere utile conoscere quali sono le numerazioni che nascondono pericolose truffe telefoniche. Abbiamo redatto un elenco aggiornato in grado di renderti più facile riconoscere una chiamata truffaldina quando arriva da una numerazione che non conosci perché non presente nei tuoi contatti. Grazie a questo elenco è possibile prepararsi e proteggersi contro qualsiasi chiamata fraudolenta.

Elenco numeri che nascondono truffe telefoniche

Il pericolo può essere dietro l’angolo in qualsiasi momento o meglio dietro lo smartphone. In un attimo la nostra giornata potrebbe cambiare per colpa di una chiamata effettuata da un criminale del web o da un operatore truffaldino. Che sia un criminale o che sia un call center, ecco un elenco quasi completo dei numeri che nascondono truffe telefoniche.

0415321832

0175392570

0525421165

0119987008

0817748834

0116492171

0523881167

0734229525

0902322114

0984935214

4390003000

3330011032

0294752003

0514079015

0396612435

0774330794

0457860045

0119068029

0773723463

0709808014

0789758128

0577787795

0816028476

0119664079

0964911706

0240912548

0690178874

0957314239

0817570436

02 66200818

0375394254

0458201310

02 00007144

02 0291161

02 0123449

02 0265906

02 0428501

02 0262987

02 0053852

02 0087532

602605281

27913091

78565072

22553736

52529259

901130460

02 692927527

02 22198700

02 80887028

02 80887589

02 80886927

Ovviamente ci sono anche dei prefissi che il più delle volte nascondono pericolose truffe telefoniche. Tra questi si nasconde anche la famigerata truffa Wangiri dello squillo. Si tratta di una minaccia che ogni giorno miete tantissime vittime.

+375 (Bielorussia)

+371 (Lettonia)

+370 (Lituania)

+381 (Serbia)

+255 (Tanzania)

Speriamo possa davvero esserti utile questo piccolo “manuale” da tenere sempre a portata di mano quando ricevi una telefonata sconosciuta. Perché è sempre meglio prevenire che curare.