Truffe Telefoniche: quali numerazioni nascondono una trappola

Le truffe telefoniche sono una delle minacce più diffuse e pericolose in Italia. Attraverso questo mezzo cybercriminali esperti o call center truffaldini riescono a ottenere le nostre informazioni più sensibili e, alla peggio, rubare anche il nostro denaro. Triste a dirsi, sono più le telefonate che nascondono pericoli di quelle che invece propongono veri affari.
Proprio per questo è importantissimo imparare a difendersi da questo pericolo. Tuttavia non è sempre facile. Il fatto è che, quando riceviamo una chiamata, per istinto rispondiamo per capire di chi si tratta effettivamente. Ed è questa curiosità mista a preoccupazione che ci fa cadere nella trappola. Tutti dovremmo essere preparati a riconoscere il pericolo.
Ecco perché può essere utile conoscere quali sono le numerazioni che nascondono pericolose truffe telefoniche. Abbiamo redatto un elenco aggiornato in grado di renderti più facile riconoscere una chiamata truffaldina quando arriva da una numerazione che non conosci perché non presente nei tuoi contatti. Grazie a questo elenco è possibile prepararsi e proteggersi contro qualsiasi chiamata fraudolenta.
Elenco numeri che nascondono truffe telefoniche
Il pericolo può essere dietro l’angolo in qualsiasi momento o meglio dietro lo smartphone. In un attimo la nostra giornata potrebbe cambiare per colpa di una chiamata effettuata da un criminale del web o da un operatore truffaldino. Che sia un criminale o che sia un call center, ecco un elenco quasi completo dei numeri che nascondono truffe telefoniche.
- 0415321832
- 0175392570
- 0525421165
- 0119987008
- 0817748834
- 0116492171
- 0523881167
- 0734229525
- 0902322114
- 0984935214
- 4390003000
- 3330011032
- 0294752003
- 0514079015
- 0396612435
- 0774330794
- 0457860045
- 0119068029
- 0773723463
- 0709808014
- 0789758128
- 0577787795
- 0816028476
- 0119664079
- 0964911706
- 0240912548
- 0690178874
- 0957314239
- 0817570436
- 02 66200818
- 0375394254
- 0458201310
- 02 00007144
- 02 0291161
- 02 0123449
- 02 0265906
- 02 0428501
- 02 0262987
- 02 0053852
- 02 0087532
- 602605281
- 27913091
- 78565072
- 22553736
- 52529259
- 901130460
- 02 692927527
- 02 22198700
- 02 80887028
- 02 80887589
- 02 80886927
- 02 80886927
Ovviamente ci sono anche dei prefissi che il più delle volte nascondono pericolose truffe telefoniche. Tra questi si nasconde anche la famigerata truffa Wangiri dello squillo. Si tratta di una minaccia che ogni giorno miete tantissime vittime.
- +375 (Bielorussia)
- +371 (Lettonia)
- +370 (Lituania)
- +381 (Serbia)
- +255 (Tanzania)
Speriamo possa davvero esserti utile questo piccolo “manuale” da tenere sempre a portata di mano quando ricevi una telefonata sconosciuta. Perché è sempre meglio prevenire che curare.