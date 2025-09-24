 Truffe Telefoniche: quali numerazioni nascondono una trappola
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Truffe Telefoniche: quali numerazioni nascondono una trappola

Dai un'occhiata all'elenco aggiornato delle numerazioni che nascondo una trappola per difenderti efficacemente dalle truffe telefoniche.
Truffe Telefoniche: quali numerazioni nascondono una trappola
Sicurezza
Dai un'occhiata all'elenco aggiornato delle numerazioni che nascondo una trappola per difenderti efficacemente dalle truffe telefoniche.
Pixabay

Le truffe telefoniche sono una delle minacce più diffuse e pericolose in Italia. Attraverso questo mezzo cybercriminali esperti o call center truffaldini riescono a ottenere le nostre informazioni più sensibili e, alla peggio, rubare anche il nostro denaro. Triste a dirsi, sono più le telefonate che nascondono pericoli di quelle che invece propongono veri affari.

Proprio per questo è importantissimo imparare a difendersi da questo pericolo. Tuttavia non è sempre facile. Il fatto è che, quando riceviamo una chiamata, per istinto rispondiamo per capire di chi si tratta effettivamente. Ed è questa curiosità mista a preoccupazione che ci fa cadere nella trappola. Tutti dovremmo essere preparati a riconoscere il pericolo.

Ecco perché può essere utile conoscere quali sono le numerazioni che nascondono pericolose truffe telefoniche. Abbiamo redatto un elenco aggiornato in grado di renderti più facile riconoscere una chiamata truffaldina quando arriva da una numerazione che non conosci perché non presente nei tuoi contatti. Grazie a questo elenco è possibile prepararsi e proteggersi contro qualsiasi chiamata fraudolenta.

Elenco numeri che nascondono truffe telefoniche

Il pericolo può essere dietro l’angolo in qualsiasi momento o meglio dietro lo smartphone. In un attimo la nostra giornata potrebbe cambiare per colpa di una chiamata effettuata da un criminale del web o da un operatore truffaldino. Che sia un criminale o che sia un call center, ecco un elenco quasi completo dei numeri che nascondono truffe telefoniche.

  • 0415321832
  • 0175392570
  • 0525421165
  • 0119987008
  • 0817748834
  • 0116492171
  • 0523881167
  • 0734229525
  • 0902322114
  • 0984935214
  • 4390003000
  • 3330011032
  • 0294752003
  • 0514079015
  • 0396612435
  • 0774330794
  • 0457860045
  • 0119068029
  • 0773723463
  • 0709808014
  • 0789758128
  • 0577787795
  • 0816028476
  • 0119664079
  • 0964911706
  • 0240912548
  • 0690178874
  • 0957314239
  • 0817570436
  • 02 66200818
  • 0375394254
  • 0458201310
  • 02 00007144
  • 02 0291161
  • 02 0123449
  • 02 0265906
  • 02 0428501
  • 02 0262987
  • 02 0053852
  • 02 0087532
  • 602605281
  • 27913091
  • 78565072
  • 22553736
  • 52529259
  • 901130460
  • 02 692927527
  • 02 22198700
  • 02 80887028
  • 02 80887589
  • 02 80886927
  • 02 80886927

Ovviamente ci sono anche dei prefissi che il più delle volte nascondono pericolose truffe telefoniche. Tra questi si nasconde anche la famigerata truffa Wangiri dello squillo. Si tratta di una minaccia che ogni giorno miete tantissime vittime.

  • +375 (Bielorussia)
  • +371 (Lettonia)
  • +370 (Lituania)
  • +381 (Serbia)
  • +255 (Tanzania)

Speriamo possa davvero esserti utile questo piccolo “manuale” da tenere sempre a portata di mano quando ricevi una telefonata sconosciuta. Perché è sempre meglio prevenire che curare.

Pubblicato il 24 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN non è mai stata così conveniente: è il momento di attivarla

La migliore VPN non è mai stata così conveniente: è il momento di attivarla
Truffe online: Big Tech sotto esame in Europa

Truffe online: Big Tech sotto esame in Europa
VPN illimitata con 2 euro al mese: questa è la scelta migliore oggi

VPN illimitata con 2 euro al mese: questa è la scelta migliore oggi
LastPass: versione fasulla infetta i Mac

LastPass: versione fasulla infetta i Mac
La migliore VPN non è mai stata così conveniente: è il momento di attivarla

La migliore VPN non è mai stata così conveniente: è il momento di attivarla
Truffe online: Big Tech sotto esame in Europa

Truffe online: Big Tech sotto esame in Europa
VPN illimitata con 2 euro al mese: questa è la scelta migliore oggi

VPN illimitata con 2 euro al mese: questa è la scelta migliore oggi
LastPass: versione fasulla infetta i Mac

LastPass: versione fasulla infetta i Mac
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 set 2025
Link copiato negli appunti