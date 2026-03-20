Truffe su WhatsApp: attenzione ai falsi preventivi DentalPro

Abbiamo ricevuto in redazione un comunicato da DentalPro relativo a un tentativo di truffa che sfrutta in modo non autorizzato il nome e il marchio dell’azienda. Si tratta di un raggiro su WhatsApp in cui i criminali chiedono il pagamento di preventivi per cure dentali, dopo aver compromesso un account da cui partono le richieste alle potenziali vittime.

Occhio ai falsi preventivi DentalPro su WhatsApp

La prima fase di questo attacco avviene entrando in possesso di un profilo, attraverso la tecnica della ballerina (è spiegata nell’articolo di approfondimento). Dopodiché, scatta l’invio dei messaggi ai contatti, che vedendoli arrivare da una persona conosciuta potrebbero essere spinti a mettere mano al portafoglio. Non è la prima volta che accade, abbiamo già documentato frodi simili in passato.

DentalPro ci tiene a precisare che i preventivi sono falsi e non riconducibili alla società. È confermato da alcuni dettagli in particolare.

Intestazione a dottori fittizi;

il destinatario dell’IBAN è una persona fisica e non l’azienda;

i dati riportati della società non sono quelli reali e corretti.

La posizione ufficiale dell’azienda

Nel comunicato c’è anche la posizione dell’azienda, che invita a fare attenzione ed eventualmente a denunciare i tentativi di truffa.

Consapevoli di essere esposti a queste tipologie di rischio, essendo il marchio di cure dentali più conosciuto in Italia, e siccome siamo sempre attenti al benessere delle persone, ci teniamo ad invitare tutti, non solo i nostri pazienti, a prestare la massima attenzione nella ricezione di messaggi similari e di sporgere denuncia alla Polizia Postale.

È a disposizione un numero verde da chiamare in caso di dubbi. DentalPro ha già sporto denuncia per quanto sta accadendo.