Trust Trezo: mouse e tastiera wireless in super sconto su Amazon

Design sostenibile, silenziosità ed ergonomia sono i tratti caratteristici di Trust Trezo, il set mouse e tastiera wireless oggi disponibile su Amazon in sconto a soli 26,99 euro invece di 39,99, con spedizione Prime inclusa.

Trust Trezo: tastiera e mouse wireless silenziosi ed ecologici

Il set è caratterizzato da tasti morbidi e silenziosi perfetti per lavorare senza rumori fastidiosi sia in ufficio che a casa.

Il kit è realizzato con l’85% di materiali riciclati, il che lo rende anche un’ottima scelta ecologica, mentre parlando più di praticità il design ergonomico include una tastiera con poggiapolsi integrato, tasti multimediali e resistenza ai liquidi per lavorare senza preoccupazioni.

E la batteria dura a lungo: fino a 48 mesi per la tastiera e fino a 12 per il mouse, così da non dover pensare continuamente alla ricarica. Il mouse è silenzioso, ambidestro e con DPI regolabile da 1000 a 1800 per scegliere la sensibilità più adatta alle tue esigenze.

La connessione wireless a 2.4GHz con apposito ricevitore USB e l’installazione immediata e senza complicazioni completano il quadro di questo set, perfetto per lavorare in silenzio, con comfort e senza impatto sull’ambiente. Acquistalo a soli 26,99 euro.