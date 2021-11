Trust Verro: il mouse verticale super ergonomico e UNICO

Se sei alla ricerca di un mouse verticale che possa davvero aiutarti ad affrontare le ore al computer, questo modello che ti sto per presentare è davvero ciò che fa al caso tuo. Trust Verro è unico nel suo genere e se lo definisco così un motivo c'è. Attualmente in promozione su Amazon può diventare tuo a soli 21,25€, un prezzo più che straordinario soprattutto se consideri il ribasso del 39% ora in corso.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci i tutta Italia finanche se non possiedi un abbonamento Prime.

Trust Verro: i segreti di questo mouse

Semplicemente progettato per essere utile e veramente ergonomico, il mouse Trust Verro appartiene alla tipologia verticale e può essere perfetto per te se rientri in queste due categorie:

utilizzi la mano destra;

passi al computer un numero spropositato di ore.

Coma fa a rendere l'utilizzo del PC più ergonomico? Grazie alla sua struttura che orienta il polso e la mano secondo la loro naturale posizione rispettando il tuo corpo e supportando le articolazioni senza affaticarle.

Parlando di cosa ti mette a disposizione, ti posso anticipare che è wireless e quindi non ha bisogno di cavi e che ha ben sei pulsanti sulla sua superficie. Due di questi li attivi direttamente con il pollice per andare avanti e indietro con un solo click.

Il massimo della comodità arriva anche grazie ai tre livelli DPI impostabili a piacimento che rendono la fruizione del PC uno spasso.

Cosa aspetti a scoprirlo in tutto e per tutto? Con la promozione su Amazon trust Verro diventa tuo a soli 21,25€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni per gli abbonati Prime. Se invece non possiedi una sottoscrizione devi solo optare per le consegne presso i punti di ritiro e non dovrai sopportare alcun costo extra per riceverlo.