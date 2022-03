Trust Verto: il mouse verticale ergonomico ad un prezzo ridicolo

I mouse da gaming offrono sicuramente feature e prestazioni al top, ma quando si tratta di un ambiente professionale, è il confort ad avere il ruolo chiave. Il mouse verticale Trust Verto è una periferica capace di risolvere i problemi a braccio e polso garantendoti una comodità impareggiabile, oggi a meno di 15 euro su Amazon.

Mouse ergonomico Trust Verto: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto elegante, ma con una vena futuristica offerta dall’illuminazione a LED blu laterale. Naturalmente, la forma differisce completamente rispetto ai mouse tradizionali, con un’inclinazione della superficie di circa 60 gradi. Questa è anche rivestita completamente in gomma restituendo una piacevole sensazione al tatto ed un grip decisamente saldo. L’impugnatura fornisce una posizione naturale del polso riducendo l’affaticamento ed il rischio di infiammazioni dovute all’utilizzo prolungato. La dotazione dei tasti è quella tradizionale, a cui si aggiungono i due tasti laterali decisamente comodi per la navigazione. La rotella, inoltre, è rivestita completamente in gomma rendendo lo scrolling silenzioso, ma preciso. Potrai lavorare per numerose ore senza alcuna distrazione e con la massima efficienza.

In ogni caso l’azienda non ha trascurato le prestazioni. All’interno, infatti, ospita un sensore ottico di tracciamento che consente di regolare i DPI a 1000 o 1600, così da adattarsi meglio alle singole esigenze. Non manca neanche un tasto dedicato, posizionato sempre nella zona laterale, che consente di switchare rapidamente tra le risoluzioni. Per il collegamento, invece, utilizza un cavo USB Type-A tradizionale da 1,5 metri. Si tratta di una periferica plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Sarà sufficiente collegare il mouse ad una qualsiasi delle porte del computer e sarà immediatamente pronto all’uso.

Grazie ad uno sconto del 30%, puoi acquistare il Trust Verto a soli 13,99 euro su Amazon, prezzo molto vicino al suo minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.