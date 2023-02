Solo 6€ e questo mouse wireless è tuo

Adatto anche ai mancini grazie al suo design compatto e simmetrico, Trust Yvi+ è un mouse wireless che oggi merita una segnalazione su queste pagine grazie all’offerta Amazon che lo propone al prezzo stracciato di soli 6,21 euro. Un’ottima occasione per acquistare un dispositivo affidabile e che all’occorrenza può essere trasportato ovunque con facilità.

Trust Yvi+: a questo prezzo, il mouse è un regalo

È possibile regolare la precisione del sensore fino a 1.600 dpi così da intervenire in modo rapido sulla velocità di spostamento del cursore, attraverso un pulsante dedicato. Incluso nella confezione il microricevitore USB che lo rende compatibile con tutti i dispositivi, anche quelli non dotati di Bluetooth, non solo computer desktop e laptop. Tra i suoi punti di forza citiamo la silenziosità e il supporto all’utilizzo fino a una distanza di otto metri. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, approfittando dell’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare il mouse wireless Trust Yvi+ al prezzo finale di soli 6,21 euro. Amazon lo propone con uno sconto del 56% rispetto al listino.

Ricordiamo infine che per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita: verificare i tempi di consegna prima di confermare l’ordine, sta andando a ruba e potrebbero allungarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.