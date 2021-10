Trustpilot apre la sua sede italiana nel centro di Milano

Fondata nel 2007 in Danimarca, oggi Trustpilot è oggi un punto di riferimento online per chi è alla ricerca di recensioni o pareri in merito ad aziende, negozi e servizi. Nel corso dei quasi 15 anni di attività, ha esteso la sua presenza anche attraverso l'apertura di sedi in altri paesi: con quella appena di prossima inaugurazione in Italia (entro ottobre) saranno 10 in totale i mercati presidiati localmente.

Milano scelta da Trustpilot per la sede in Italia

La città scelta è Milano, che va così ad aggiungersi all'elenco che già vede la presenza di Londra, Edimburgo, New York, Denver, Melbourne, Berlino, Vilnius, Amsterdam e ovviamente Copenaghen dove si trova il quartier generale. Situato al centro del capoluogo lombardo, lo spazio accoglierà inizialmente un team composto da sei persone, ma è già prevista un'espansione attraverso il coinvolgimento di altri ruoli nel corso del 2022. Questo il commento di Claudio Ciccarelli, Country Manager di Trustpilot in Italia.

Il nostro obiettivo è quello di tenere alto il livello di fiducia nel commercio, così da consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli.

Dato che il modo in cui il mondo consuma beni e servizi è cambiato significativamente negli ultimi due anni, crediamo che le persone avranno sempre più bisogno di strumenti come quello da noi offerto.

La piattaforma di recensioni (oltre 140 milioni di euro il fatturato a livello globale) ne conta oggi 4,6 milioni scritte nel nostro paese, con un incremento del 51% registrato nel 2021. Prosegue Ciccarelli.