Trustpilot si rinnova: recensioni e AI al centro

Recency, Relevance e Ranking (attualità, pertinenza e posizionamento): sono queste le 3 R attorno alle quali ruota il nuovo Trustpilot. La piattaforma annuncia un rinnovamento con l’obiettivo dichiarato di aiutare i brand a farsi trovare e ad essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Le novità di Trustpilot: recensioni e AI

Un recente studio sostiene che oltre la metà dei consumatori si affida all’AI per ricevere consigli sugli acquisti. A loro volta, gli algoritmi prendono in considerazione le informazioni contenute in recensioni online, forum e conversazioni sui social media per generare i suggerimenti. Ecco il perché delle nuove funzionalità introdotte dal servizio.

In-App Review Collector raccoglie i feedback verificati nel momento stesso dell’esperienza, generando contenuti aggiornati e autentici che vengono valorizzati anche dai sistemi AI.

raccoglie i feedback verificati nel momento stesso dell’esperienza, generando contenuti aggiornati e autentici che vengono valorizzati anche dai sistemi AI. Invitation Optimizer utilizza insight basati sui dati per migliorare il processo di raccolta delle recensioni, consentendo di ottenere un volume maggiore di feedback e fornendo ai sistemi di AI le informazioni necessarie per citare il brand.

utilizza insight basati sui dati per migliorare il processo di raccolta delle recensioni, consentendo di ottenere un volume maggiore di feedback e fornendo ai sistemi di AI le informazioni necessarie per citare il brand. Le AI Visibility Metric offrono ai team una visibilità chiara su dove e come i segnali di fiducia influenzano la scoperta nei nuovi canali di ricerca AI, supportando lo sviluppo di strategie per migliorare il posizionamento.

offrono ai team una visibilità chiara su dove e come i segnali di fiducia influenzano la scoperta nei nuovi canali di ricerca AI, supportando lo sviluppo di strategie per migliorare il posizionamento. Dashboard personalizzate a disposizione dei team Marketing, CX e Insight, per una visione condivisa delle performance di fiducia del brand, collegando metriche di recency, relevance e ranking per allineare le strategie lungo tutti i touchpoint del customer journey.

L’affidabilità delle recensioni rimane centrale

Focalizzando l’attenzione sull’Italia, una ricerca condotta da Altroconsumo rivela che il 68% degli utenti consulta le recensioni presenti sull’e-commerce dove sta per effettuare l’acquisto. Non è però sempre lì che si trovano le più affidabili. Ricordiamo che proprio per questi giorni è prevista l’entrata in vigore della nuova legge che va a contrastare la piaga di quelle false pubblicate online e che possono trarre in inganno. Concludiamo con le parole di Ciaran Dynes, Chief Product Officer di Trustpilot