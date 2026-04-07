 Trustpilot si rinnova: recensioni e AI al centro
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Trustpilot si rinnova: recensioni e AI al centro

L'intelligenza artificiale cambia il modo di scegliere i brand e Trustpilot risponde con nuove metriche e strumenti dedicati: le 3 R.
Trustpilot si rinnova: recensioni e AI al centro
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L'intelligenza artificiale cambia il modo di scegliere i brand e Trustpilot risponde con nuove metriche e strumenti dedicati: le 3 R.
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Recency, Relevance e Ranking (attualità, pertinenza e posizionamento): sono queste le 3 R attorno alle quali ruota il nuovo Trustpilot. La piattaforma annuncia un rinnovamento con l’obiettivo dichiarato di aiutare i brand a farsi trovare e ad essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Le novità di Trustpilot: recensioni e AI

Un recente studio sostiene che oltre la metà dei consumatori si affida all’AI per ricevere consigli sugli acquisti. A loro volta, gli algoritmi prendono in considerazione le informazioni contenute in recensioni online, forum e conversazioni sui social media per generare i suggerimenti. Ecco il perché delle nuove funzionalità introdotte dal servizio.

  • In-App Review Collector raccoglie i feedback verificati nel momento stesso dell’esperienza, generando contenuti aggiornati e autentici che vengono valorizzati anche dai sistemi AI.
  • Invitation Optimizer utilizza insight basati sui dati per migliorare il processo di raccolta delle recensioni, consentendo di ottenere un volume maggiore di feedback e fornendo ai sistemi di AI le informazioni necessarie per citare il brand.
  • Le AI Visibility Metric offrono ai team una visibilità chiara su dove e come i segnali di fiducia influenzano la scoperta nei nuovi canali di ricerca AI, supportando lo sviluppo di strategie per migliorare il posizionamento.
  • Dashboard personalizzate a disposizione dei team Marketing, CX e Insight, per una visione condivisa delle performance di fiducia del brand, collegando metriche di recency, relevance e ranking per allineare le strategie lungo tutti i touchpoint del customer journey.

L’affidabilità delle recensioni rimane centrale

Focalizzando l’attenzione sull’Italia, una ricerca condotta da Altroconsumo rivela che il 68% degli utenti consulta le recensioni presenti sull’e-commerce dove sta per effettuare l’acquisto. Non è però sempre lì che si trovano le più affidabili. Ricordiamo che proprio per questi giorni è prevista l’entrata in vigore della nuova legge che va a contrastare la piaga di quelle false pubblicate online e che possono trarre in inganno. Concludiamo con le parole di Ciaran Dynes, Chief Product Officer di Trustpilot

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui i consumatori scoprono e scelgono i brand e avere feedback dei clienti dettagliati e aggiornati non è mai stato così importante. Con le nuove metriche di visibilità AI aiutiamo le aziende a passare da una fase di incertezza a un approccio più strategico, mostrando concretamente come rafforzare i segnali che i sistemi AI utilizzano per consigliare un brand.

Pubblicato il 7 apr 2026

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