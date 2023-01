Tsitsipas-Djokovic: finale Australian Open in streaming

Tsitsipas-Djokovic è la finale del singolare maschile agli Australian Open, il match conclusivo e più importante del torneo. Si trovano di fronte due degli atleti che esprimono il miglior gioco al mondo, seppur con stili differenti, per una sfida in cui ogni pronostico è inevitabilmente destinato a risultare incerto. Si inizia alle ore 09:30 di domenica 29 gennaio, nella cornice del campo centrale Rod Laver Arena dell’impianto Melbourne Park.

Australian Open in streaming: la finale Tsitsipas-Djokovic

Gli appassionati del grande tennis hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca in italiano, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery. Non mancheranno analisi e approfondimenti, oltre ovviamente all’opportunità di non perdersi nemmeno uno scambio di quello che si prospetta come un incontro estremamente combattuto, dall’inizio alla fine.

Nelle due semifinali disputate nei giorni scorsi, il greco è uscito a testa alta dalla sfida con Khachanov in quattro set (7-6, 6-4, 6-7, 6-3), mentre il serbo si è sbarazzato senza troppe difficoltà della concorrenza di Paul (7-5, 6-1, 6-2), tutto secondo le previsioni. Vedremo ora cosa accadrà con l’atto conclusivo, sulla superficie blu del GreenSet.

Con una delle formule di abbonamento a DAZN proposte (è possibile scegliere tra ( START, STANDARD e PLUS) si ha accesso a un’enorme offerta legata allo sport in streaming. Oltre al tennis ci sono il grande calcio di Serie A, Serie B, Serie C e LaLiga oltre a basket, pallavolo, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA e wrestling. A quest ai aggiungono interviste, speciali, approfondimenti e contenuti originali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.