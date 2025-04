TSMC: multa di 1 miliardo per un chip usato da Huawei? (update)

TSMC potrebbe ricevere una multa di oltre un miliardo di dollari per la violazione delle regole sulle esportazioni. In base all’indagine avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il gigante taiwanese avrebbe prodotto un chip usato da Huawei.

Sanzione in arrivo per TSMC?

Huawei è presente nella Entity List del Dipartimento del Commercio da quasi cinque anni. Nessuna azienda statunitense può quindi avere scambi commerciali con il produttore cinese. Il divieto vale anche per TSMC perché i suoi macchinari per la produzione di chip utilizzano tecnologie statunitensi. A fine 2024 è stata scoperta la presenza di un chip realizzato da TSMC nel processore Ascend 910B di Huawei.

Questo chip è stato progettato da Sophgo (inserita nella Entity List a gennaio) per conto di Huawei. Il Dipartimento del Commercio ha avviato un’indagine e ordinato a TSMC di sospendere le consegne dei chip più avanzati (7 nanometri e inferiori) ai clienti cinesi. L’ordine è stato rispettato, ma ciò non consentirà di evitare la sanzione. In base alle regole sul controllo delle esportazioni, la multa può arrivare al doppio del valore delle transazioni.

Una portavoce di TSMC ha dichiarato che l’azienda rispetta le regole, non fornisce chip a Huawei da metà settembre 2020 e collabora con il Dipartimento del Commercio. TSMC dovrebbe ricevere una comunicazione scritta con i dettagli della violazione, alla quale può rispondere entro 30 giorni.

TSMC ha recentemente annunciato un investimento da 100 miliardi di dollari per la produzione di chip negli Stati Uniti. Trump ha imposto un dazio del 32% alle importazioni di beni da Taiwan, ma sono esclusi i semiconduttori (per adesso).

Aggiornamento: Trump ha dichiarato che TSMC pagherà il 100% di tasse se non costruirà le fabbriche negli Stati Uniti.