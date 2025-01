Tumblr TV come alternativa a TikTok, con feed video verticale

Dopo anni di relativo silenzio, Tumblr torna alla carica con una mossa a sorpresa: il lancio di Tumblr TV per tutti gli utenti.

Ma facciamo un passo indietro. Era il lontano 2015 quando Tumblr introdusse Tumblr TV come un esperimento per scoprire nuove GIF. Un’idea carina, ma forse un po’ troppo di nicchia per sfondare davvero. Eppure, i ragazzi di Tumblr non si sono arresi. Hanno continuato a lavorare sottotraccia, aggiungendo il supporto ai video, migliorando l’interfaccia e creando canali tematici.

Tumblr TV con feed video verticale come TikTok per attirare nuovi utenti

E ora, complice anche il caos che sta travolgendo TikTok negli Stati Uniti, hanno deciso che fosse il momento giusto per far uscire Tumblr TV dalla fase beta e buttarlo nella mischia. Una scommessa coraggiosa, che punta a intercettare tutti quegli utenti che cercano un’alternativa al social cinese.

Ma Tumblr TV ha davvero le carte in regola per sfidare TikTok? A essere onesti, i dubbi non mancano. Nonostante gli sforzi degli sviluppatori, l’esperienza d’uso appare ancora un po’ grezza rispetto alla fluidità e all’immediatezza della piattaforma cinese. Le GIF sono spesso di bassa qualità, i video non sempre ottimizzati per lo scorrimento verticale, i contenuti originali latitano. Insomma, si vede che Tumblr TV nasce da un retaggio di blogging e sharing, più che da una vocazione nativa per il video.

L’effetto TikTok

Eppure, non si può negare che l’effetto TikTok si sia fatto sentire anche dalle parti di Tumblr. I numeri parlano chiaro: il giorno del ban, il social ha registrato un boom di nuovi iscritti, con download in crescita del 35% su iOS e un +70% di adesioni alle Community.

Segno che c’è una fetta di pubblico che cerca disperatamente un porto sicuro dove approdare, una casa accogliente dove ritrovare lo spirito di condivisione e creatività che ha reso grande TikTok. E chissà che Tumblr, con la sua anima un po’ nerd e underground, non possa intercettare proprio questo desiderio di autenticità.

Certo, il rischio è quello di arrivare troppo tardi a una festa che forse è già finita. Con TikTok che, ban o non ban, continua a dettare tendenza tra i più giovani, e Instagram e YouTube che si sono buttati a capofitto sui video brevi, lo spazio per nuovi player sembra ridursi sempre di più. Ma forse è proprio qui che Tumblr può giocare la sua carta vincente: non inseguire i colossi, ma ritagliarsi una nicchia tutta sua.